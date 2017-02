Kevin Constant va in Svizzera: ha firmato con il Sion

Kevin Constant è ufficialmente un giocatore del Sion. Il club militante nella Super League svizzera ha annunciato l'ingaggio del difensore francese fino alla fine della stagione. Il contratto prevede un'opzione per altre due stagioni. Constant si trasferisce in Svizzera dopo la fine dell'esperienza con il Bologna. In Serie A il giocatore ha vestito anche le maglie di Chievo, Genoa e Milan.