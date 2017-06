L'agente di Deulofeu apre alla Roma: "Grandissimo club, è un'ipotesi"

Salah è un nuovo giocatore del Liverpool, Manolas va sempre più in direzione Zenit, Rüdiger è sempre pressato dall'Inter. Ma la Roma pensa anche al mercato in entrata. E uno dei nomi sorti nelle ultime ore è particolarmente sorprendente: in giallorosso potrebbe arrivare Gerard Deulofeu, tornato all'Everton dopo i sei mesi trascorsi al Milan ma sempre legato a doppio filo al Barcellona. Il connazionale Monchi segue anche lui, tanto che l'agente non esclude la possibilità di vederlo nella Capitale.

"Roma grandissimo club"

Intervistato dal portale 'romanews.eu', infatti, Gines Carvajal ammette come la Roma sia in corsa per riportare Deulofeu nel nostro campionato:

" È tutto da vedere però la Roma è un grandissimo club, quindi rappresenta un’ipotesi "

Tra Everton e Barcellona

Come noto, Deulofeu è a tutti gli effetti un giocatore dell'Everton, che a gennaio lo aveva prestato al Milan. Prestito più che mai fruttuoso: 17 presenze in Serie A, 4 gol e un impatto a tratti devastante, come nella famosa serata in cui i rossoneri di Montella espugnarono Bologna in 9 contro 11. Anche il Barcellona sembra aver apprezzato: gli azulgrana si sono convinti a far valere il diritto di riacquisto nei suoi confronti, sborsando 12 milioni di euro nelle casse dei Toffees. Da capire, però, se lo stesso Deulofeu accetterà di piazzarsi alle spalle di Messi, Neymar e Suarez, l'intoccabile trio offensivo a disposizione di Ernesto Valverde, o se chiederà una nuova cessione per poter giocare con maggiore continuità.

Gerard Deulofeu en un partido con el Barcelona Imago

Uomo da tridente

E qui entra in gioco la Roma, che potrebbe rivoluzionare il reparto offensivo: Salah se n'è già andato e qualcuno al suo posto arriverà, ma Deulofeu ha già dimostrato di essere mortale soprattutto partendo da sinistra, più che da destra. E dunque potrebbe essere il sostituto non dell'egiziano, ma di uno tra Perotti ed El Shaarawy, entrambi poco continui nella scorsa stagione. Ghezzal o Berardi da una parte, dunque, e il piccolo spagnolo dall'altra: il tridente che ha in mente Di Francesco sarebbe completo, considerando scontata la conferma di Dzeko. Dopo un paio di cessioni illustri, la Roma torna a sognare.