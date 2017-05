L'annuncio di Honda: "Lascerò il Milan a fine stagione"

Il centrocampista Keisuke Honda ha confermato che a fine stagione lascerà il Mila. "Miei cari tifosi del Milan, grazie. Sono stati tre anni e mezzo impegnativi, ma per questo sono cresciuto come persona", le parole del giocatore affidare ai social network e riportate dall'agenzia giapponese Kyodo.

"Lascerò il Milan dopo questa stagione, ma non vedo l'ora di rivedervi presto. Io non sarò più un giocatore, ma chissà in che modo ci incontreremo", ha aggiunto. Honda è arrivato al Milan nel 2014 dal Cska Mosca, nell'ultima stagione ha trovato pochissimo spazio con Montella. Secondo la stampa nipponica il giocatore avrebbe diverse offerte dagli Stati Uniti e dalla Spagna.