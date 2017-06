L'Arabia Saudita si scusa per il mancato minuto di silenzio

La Federcalcio dell'Arabia Saudita si è scusata dopo che la sua squadra nazionale non ha osservato correttamente il minuto di silenzio in memoria delle vittime dei recenti attacchi di Londra prima del match contro l'Australia, valido per le qualificazioni al Mondiale. I giocatori sauditi, anche se in silenzio, hanno continuato il riscaldamento mentre la squadra australiana era allineata al centro del campo prima del match disputato ad Adelaide. La federcalcio saudita si è poi detta "profondamente" rammaricata e si è scusata "senza riserve" per i giocatori che non hanno "formalmente" osservato il minuto di raccoglimento. "I giocatori non avevano alcuna intenzione mancare di rispetto alle vittime, né alle loro famiglie, agli amici o a qualsiasi individuo colpito dalla tragedia", ha aggiunto. "La Federcalcio dell'Arabia Saudita condanna tutti gli atti di terrorismo e di estremismo ed estende le sue più sincere condoglianze alle famiglie di tutte le vittime, al governo e al popolo del Regno Unito".