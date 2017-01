L'Atalanta punta su Cristante per sostituire Gagliardini

L’Atalanta è una della principali protagoniste di questo mercato invernale. La Dea, dopo aver ceduto Gagliardini all’Inter e chiuso la trattativa per il passaggio nel 2018 di Caldara alla Juventus, sta lavorando anche al mercato in entrata per cercare nuovi giocatori da mettere a dispo0sizioni del tecnico Gasperini.

Cristante pronto a rimpiazzare Gagliardini

Il nome giusto per sostituire Gagliardini potrebbe essere quello di Bryan Cristante, centrocampista del Benfica in prestito al Pescara. L’ex Milan sembra essere il profilo ideale per la Dea e per il tecnico Gasperini, che avrebbe già dato il suo benestare all’affare. Nelle ultime ore i bergamaschi avrebbero così accelerato per Cristante, con la trattativa che si potrebbe già chiudere in settimana sulla base di un prestito gratuito fino a giugno.

Grassi in direzione Empoli

Oltre ad un possibile rinforzo a centrocampo, la squadra del Presidente Percassi sta trattando con l’Empoli per chiudere in settimana il passaggio di Alberto Grassi in Toscana. Martedì potrebbe essere il giorno decisivo per avere la conclusione di questo affare, ovviamente passando dal sì del Napoli, proprietario del cartellino. Il centrocampista italiano quindi ormai sembra quasi pronto a vestire la maglia dell’Empoli fino a giugno.