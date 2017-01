L'Everton prende Schneiderlin, via libera per Deulofeu al Milan?

Morgan Schneiderlin sta sostenendo le visite mediche e a breve diventerà un giocatore dei Toffees. La conferma è giunta anche dalle parole di Josè Mourinho, che ha dichiarato: “Morgan sarà quasi sicuramente un giocatore dell’Everton.” La squadra di Liverpool verserà 22 milioni di Sterline – circa 25 milioni di Euro – nelle casse del Manchester United. I Red Devils, si libereranno così di un giocatore che non rientra nei piani dello Special One mentre il francese avrà la possibilità di rilanciarsi in un team che gli garantisce un posto da titolare. A Liverpool, Schneiderlin ritroverà Ronald Koeman, suo allenatore ai tempi del Southampton. Sotto la sua guida, i Saints ottennero ottimi risultati, e il ragazzo di Zelwiller mise in mostra le sue doti tecniche, che portarono il Manchester United a sborsare 35 milioni di Euro per averlo.

Schneiderlin dà il via libera a Deulofeu?

In casa Everton, però, si apre anche il capitolo cessioni: infatti, nelle scorse settimane, Gerard Deulofeu aveva chiesto di essere ceduto, non trovando molto spazio nella squadra di Koeman. Negli ultimi tempi, il 22enne spagnolo è stato accostato fortemente al Milan. I rossoneri, che hanno palesato il loro interesse per il giocatore tramite l’ad Adriano Galliani, attendono ancora una risposta dal club inglese. L’ex Barcellona gradirebbe la destinazione rossonera poiché ritroverebbe i suoi amici Carlos Bacca – con cui ha giocato al Siviglia – e Suso – compagno in Nazionale Under-21. Inoltre, troverebbe molto più spazio che all’Everton, in quanto Vincenzo Montella ha assoluto bisogno di trovare qualcuno che faccia rifiatare Niang e il Cardellino. Ora, la domanda è: l’arrivo di Schneiderlin sblocca automaticamente la partenza di Deulofeu? Assolutamente no. I due giocatori hanno caratteristiche completamente diverse. Mentre Schneiderlin è un centrocampista centrale, Deulofeu è un esterno di attacco. L’arrivo del francese, però, darebbe modo a Koeman di godere di un nuovo elemento in rosa che gli permetterebbe di variare l’assetto tattico dei Toffees. Ciò, potrebbe portare Deulofeu a trovare ancor meno spazio di quello che ha avuto fino ad ora: la partenza dello spagnolo, quindi, non è automatica, ma è uno degli scenari possibili che il Milan spera di vedere realizzato. In Via Aldo Rossi, sono disposti ad aspettare fino a fine gennaio. Il Milan ha già preso i contatti con l’entourage del giocatore, ma attende l’evolversi del mercato della società di Bill Kenwright. Una volta arrivata l’ufficialità dell’arrivo di Schneiderlin, la situazione potrebbe diventare più chiara.

