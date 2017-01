L'Inghilterra piange l'ex ct inglese Graham Taylor: aveva 72 anni

Londra (Regno Unito), 12 gen. (LaPresse/Reuters) - E' morto, all'età di 72 anni, l'ex tecnico Graham Taylor. L'inglese, che da giocatore ha vestito le maglie di Grimsby Town e Lincoln City, si è distinto da allenatore guidando Watford e Aston Villa in Premier League. E' ricordato anche per la turbolenta gestione da ct dell'Inghilterra tra il 1990 e il 1993, quando venne ampiamente criticato per aver mancato la qualificazione ai Mondiali del 1994.