L'Inter e Spalletti si godono Ivan Perisic: il croato è il miglior assist man della Serie A

In estate Ivan Perisic sembrava sul punto di lasciare Milano ma alla fine il croato è rimasto all’Inter e sta dimostrando, in questo inizio di campionato, il suo reale valore. Perisic ha iniziato la stagione alla grandissima aiutando i compagni sia in fase offensiva che in fase difensiva, si veda il recupero contro la Sampdoria di martedì, ed è chiaro che anche grazie a lui i nerazzurri sono al secondo posto della graduatoria. In queste 10 giornate l’esterno croato ha affinato la sua intesa con Icardi formando una coppia offensiva di assoluto valore, temibile e quasi infermabile per le difese avversarie (Fiorentina, Roma, Sampdoria e Milan ne hanno fatto le spese).

A testimoniare l’inizio di stagione superlativo di Ivan Perisic c’è un dato importante: con 5 assist vincenti (4 dei quali ad Icardi) è il miglior assist man della Serie A, bottino ricco al quale bisogna aggiungere anche i 3 goal segnati (senza i pali di martedì le reti del croato sarebbe state ance di più). In tutto l'anno solare 2017 gli assist sono 12 di cui 7 ad Icardi. Spalletti, in estate, ha convinto Perisic a restare a Milano e il croato sta ripagando nel migliore dei modi la fiducia dell’allenatore toscano. Con il miglior assist man del campionato e con un attaccante come Icardi l’Inter può dormire sonni tranquilli.