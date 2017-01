La Cina dice stop alle spese pazze: "Introdurremo un salary cap"

L'anno del Dragone è cominciato con Oscar, è proseguito con Carlos Tevez e quindi con Axel Witsel. E promette di non fermarsi più. Soldi, soldi e ancora soldi: ai club europei (e non solo) per strappar loro campioni all'ultima spiaggia oppure nel pieno della carriera, e ai giocatori, unico modo per convincerli a sacrificare un futuro di gloria sportiva. Ma l'allarme scatenato da spese pazze e da una possibile bolla finanziaria pronta a esplodere è suonato nella stessa Cina, tanto da far tornare prepotentemente di moda l'idea di un salary cup sul modello statunitense.

"Stabiliremo un limite"

Idea rilanciata dagli accadimenti degli ultimi giorni e dalle continue voci di super offerte ai club europei, ma non esattamente recente: la proposta era stata lanciata già all'interno della riforma del calcio cinese emanata dal Governo di Pechino due anni fa. La tremenda irruzione delle ultime settimane l'ha riportata in auge, come spiegato all'agenzia di stampa Xhenua da un anonimo portavoce della General Administration of Sport of China (GAS): "Stabiliremo un limite per gli acquisti dei giocatori e il pagamento dei loro stipendi". Inoltre, sarà "intensificato il controllo sulle finanze dei club cinesi con l'obiettivo di mantenere le spese per i giocatori entro un limite ragionevole".

Carlos TevezEurosport

"I club bruciano soldi"

A riaccendere una spia apparentemente spenta sono investimenti che potrebbero portare le società cinesi ad abbandonarsi a una via di non ritorno: quella dei debiti: "Una situazione grave. Ci sono club che bruciano i propri soldi pagando a calciatori stranieri stipendi eccessivi". La proposta è quella di "combattere comportamenti irregolari come il pagamento di tangenti" e "utilizzare una percentuale della spesa destinata ad acquisti costosi per promuovere lo sviluppo e la formazione del calcio giovanile".

Una strada a senso unico?

Chi lamenta la strada apparentemente a senso unico imboccata dal calcio ed estremizzata dagli ultimi colpi cinesi, quella del denaro preferito alla passione, potrebbe dunque trovare un'ancora di salvezza. Se la proposta diventerà realtà, il salary cap potrebbe ricalcare quello in uso nella MLS statunitense, dove esistono tre Designated Players, ovvero calciatori i cui stipendi possono sforare il tetto massimo consentito dalla lega. Una sorta di compromesso. Per il momento, in attesa di ulteriori sviluppi, si resta alle parole del procuratore Andrea D'Amico a 'Tuttosport': "Witsel? Di fronte a certe cifre, per certi giocatori, non c’è molto da fare".