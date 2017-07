La Lazio batte 2-0 la Spal in amichevole: a segno Immobile e Keita

La Lazio ha battuto 2-0 la Spal nell'amichevole che ha chiuso il ritiro dei biancocelesti ad Auronzo di Cadore. L'undici di Inzaghi è passato in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete di Immobile. Nella ripresa, al 42', è arrivato il raddoppio su calcio di rigore trasformato da Keita, uno dei nomi più chiacchierati in questi giorni in chiave mercato visto l'interesse di Inter e Juventus.