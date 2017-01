La Lazio si muove: bloccato El Ghazi ed ora si cerca di piazzare Djordjevic

La Lazio è alla ricerca di un attaccante esterno che possa sostituire Keità Balde, impegnato in coppa d’Africa con il Senegal. Dopo una lunga serie di nomi che sono stati accostati ai biancocelesti nelle ultime due settimane si è finalmente arrivati ad individuare il profilo preferito da Tare e Lotito: si parla di Anwar El Ghazi. L’attaccante esterno classe 1995, olandese ma di origine marocchina,attualmente milita nell’Ajax ma non avrebbe alcun problema a cambiare maglia già a gennaio. Proprio per questo motivo la dirigenza capitolina si è mossa immediatamente parlando con Mendes, agente del talento olandese, e arrivando a convincere le richieste dei lancieri con un’offerta di prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 9 milioni di euro. Per portare a termine quella che sembra una trattativa davvero ben indirizzata la Lazio dovrà prima concretizzare una cessione nel reparto offensivo così da liberare un posto per El Ghazi. In questo senso il principale indiziato a lasciare la capitale è Djordjevic che da tempo è finito nella lista degli esuberi di Simone Inzaghi. Purtroppo per i biancocelesti la cessione dell’attaccante serbo si sta rivelando più complicata del previsto e una sua permanenza nella capitale potrebbe arrivare, addirittura, a bloccare l’acquisto del talentuoso El Ghazi, ecco perché in casa Lazio si spera che arrivi un’offerta quantomeno convincente per privarsi di Djordjevic.

