La maglia di Totti nello spazio? Avio raccoglie la sfida

E' proprio vero che la fama di Francesco Totti travalica i confini. Arrivando persino... nello spazio. La maglia numero 10 del campione potrebbe volare nientemeno che in orbita. Un’idea lanciata dalla As Roma, raccolta e rilanciata da Totti, come si vede nei video pubblicati sulle rispettive pagine Twitter. E Avio, leader nel mercato mondiale dei lanciatori spaziali con Vega, con sede a Colleferro, vicino Roma, ha accettato la suggestiva sfida: ‘E se ci pensassimo noi?’, ha infatti risposto l’azienda.

L'originale iniziativa è il ‘regalo’ della As Roma per celebrare nel più ‘spaziale’ dei modi la conclusione della strepitosa carriera calcistica del suo numero 10. Uno dei ‘perché’ dell’iniziativa, a prima vista stravagante, sta proprio in quel numero 10: 10 come il numero della maglia giallorossa, 10 come il prossimo lancio che Vega farà dalla base spaziale ESA di Korou, in Guyana francese, gestita da Arianespace. Due belle storie, quella del capitano di mille battaglie giallorosse e quella di Vega, con 9 lanci di successo consecutivi, che si potrebbero incrociare presto per una missione ‘stellare’: portare il nome di Totti dove nessuno è mai arrivato sinora, per l'appunto ‘una stella tra le stelle’. Il gioco, nato quasi per caso sui social, ha presto contagiato e incuriosito sportivi e tifosi, in Italia e all'estero dove Totti ha un gran seguito. Non resta che restare collegati.