La moviola della 33a giornata: al Napoli manca un rigore, regolare il gol vittoria dell'Empoli

Sassuolo-Napoli 2-2 (Arbitro Damato di Barletta)

In avvio di partita manca un calcio d'angolo in favore del Napoli per un tocco di Cannavaro in chiusura su Hamsik. Episodio dubbio in area di rigore neroverde al 20'. Contatto Dell'Orco-Mertens, il belga cade. C'erano gli estremi per il penalty in favore dei campani. Nella ripresa regolare la rete del 2-2 di Milik, in linea sulla sponda aerea di Albiol. Nel finale proteste degli ospiti per un presunto fallo di mano di Cannavaro. Il difensore però interviene di testa. Giusta la decisione del fischietto pugliese.

Chievo-Torino 1-3 (arbitro Mariani di Aprilia)

In avvio di gara Inglese colpisce il palo dopo esser stato fermato per un fuorigioco inesistente su assist di Pellissier. Da annullare la terza rete del Torino, al 30' della ripresa, che chiude la partita. Il gol di Iago Falquè nasce da un fallo di Belotti che pesta il piede di Radovanovic.

Lazio-Palermo 6-2 (arbitro Fabbri di Ravenna)

Buone le prime tre reti della Lazio, con Keita e Immobile che partono sempre in posizione regolare. Al 24' Keita firma il poker su un rigore concesso legittimamente per uno sgambetto in area di Morganella sullo stesso Keita. La quinta rete dei biancocelesti invece è viziata da un leggero fuorigioco di Immobile, prima del sigillo di Keita. Un minuto dopo Keita va ancora a segno, ma l'attaccante si trova in posizione di offside. L'arbitro annulla giustamente.

Milan-Empoli 1-2 (arbitro Gavillucci di Latina)

Poco dopo il 15' sugli sviluppi di un calcio di punizione Lapadula e Zapata cadono in area. Non si registrano interventi meritevoli di un calcio di rigore. Nella ripresa al 14' l'arbitro concede un penalty ai rossoneri: Skorupski frana addosso a Pasalic, che era spalle alla porta. Rigore ingenuo ma evidente. Regolare la rete del raddoppio toscano. Maccarone è tenuto in gioco da Paletta al momento della torre per Thiam, a sua volta in linea con Zapata. Sul punteggio di 2-1, il Milan reclama un altro rigore. Il direttore di gara vede bene: Barba respinge il pallone con l'addome, non con il braccio. Nel finale concessa giustamente una punizione a due in area. Skorupski torna in possesso del pallone dopo averlo già giocato.

Sampdoria-Crotone 1-2 (arbitro Rizzoli di Bologna)

Al 17' annullato correttamente un gol di Shick, in fuorigioco sull'assist di Bruno Fernandes. Regolare invece il vantaggio blucerchiato. Nella ripresa il pareggio del Crotone firmato da Falcinelli è viziato da un fuorigioco di Trotta, autore del cross decisivo, non segnalato dall'assistente. Buono infine il gol vittoria di Simi, tenuto in gioco da Skriniar sul cross di Falcinelli.

Nicola Rizzoli, 2016-17 (LaPresse)LaPresse

Udinese-Cagliari 2-1 (arbitro Marini di Roma)

In avvio gol giustamente annullato a Borriello per un tocco con il braccio. Al 30' nessun dubbio sul rigore concesso ai friulani. Barella cerca un anticipo difficile e stende Widmer in area. Nella ripresa al 15' viene fischiato un fuorigioco inesistente a Borriello, lanciato in campo aperto sull'out sinistro. Irregolare invece la rete del 2-1 dell'attaccante dei sardi. L'ex giocatore di Juve, Milan e Roma affossa De Paul appoggiandosi sull'avversario con il braccio destro.

Fiorentina-Inter 5-4 (arbitro Valeri di Roma 1)

in avvio timida protesta della Fiorentina quando Babacar, mentre protegge un pallone, va giù in area di rigore a contatto con Babacar. Giusto non fischiare, è il bomber viola a commettere fallo. Pochi minuti più tardi Icardi va a terra in area viola, ma Valeri lascia correre. C'era forse fallo di Badelj, ma fuori area. Al 51' Valeri assegna giustamente un rigore alla Fiorentina per una trattenuta ingenua ma vistosa di D'Ambrosio su Babacar. Infine è in fuorigioco il quinto gol della Fiorentina di Babacar su assist di Salcedo.

Atalanta-Bologna 3-2 (arbitro Russo di Nola)

Il primo gol dell'Atalanta è viziato da una millimetrica poszione di fuorigioco di Conti sull'assist di Gomez. Poco prima dell'intervallo rischia grosso il portiere del Bologna Da Costa che su un lancio dalla retrovie prende il pallone con le mani forse fuori area. Nella ripresa l'arbitro non si accorge di una gomitata abbastanza evidente di Petagna ai danni di Maietta.