La "nuova" Chapecoense si raduna il 6 gennaio: ecco gli ultimi acquisti

Il nuovo anno è iniziato, e la ripartenza ufficiale per la Chapecoense è alle porte: il club brasiliano, falcidiato dal tragico incidente aereo di fine novembre, dovrà affrontare una stagione complicata, nella quale ripartirà da zero con la sua rosa e sarà impegnato con la Recopa Sudamericana, la Copa Libertadores (e la Copa Suruga Bank contro l’Urawa Reds) e il Campeonato Catarinense, oltre al Brasileirao.

Una nuova stagione che prenderà il via il 31 gennaio col torneo statale, ma inizierà formalmente il 6 gennaio prossimo: in quel giorno, che per tutti altri rappresenta la festa dell’Epifania e per i bambini l’attesa dei dolci da parte della Befana, la nuova Chapecoense si ritroverà per iniziare il ritiro pre-stagionale, mostrando ai suoi tifosi una rosa quasi totalmente nuova e i primi acquisti formalizzati dal club e dal nuovo ds Rui Costa (ex Gremio).

Agli ordini del tecnico Vagner Mancini ci saranno circa 25 giocatori, tra i quali spiccano Martinuccio e Nenem, scampati al tragico incidente solo a causa dell’infortunio che li aveva messi ko (al pari di Hyoran, che però si è unito al Palmeiras: era già stato venduto) e confermati nella ”nuova” Chapecoense, insieme a 11 giocatori delle giovanili e, appunto, ai nuovi acquisti ottenuti grazie alla disponibilità dei club brasiliani e sudamericani, che presteranno giocatori a titolo gratuito alla Chape. Oltre ai già annunciati Rossi (attaccante del Goias), Dodò (centrocampista, ex Atletico Mineiro), Elias (portiere della Juventude), Douglas Grolli (difensore centrale ed ex del club), Nadson (trequartista ex Paranà) e Wellington Paulista (attaccante ex Cruzeiro e West Ham), faranno la loro prima comparsa col Chape altri tre giocatori: il terzino Zeballos, arrivato in prestito dal Defensor Sporting, il volante Andrei Girotto (classe ’92, rientra in patria dopo l’esperienza giapponese col Kyoto) e il cavallo di ritorno Tulio De Melo.

L’attaccante ex Lille e Palermo si è unito ufficialmente alla Chapecoense, con la quale aveva già giocato nel 2015 (17 presenze e 6 reti), con l’obiettivo di raccogliere l’eredità del compianto Bruno Rangel e diventare uno dei leader del nuovo corso ”obbligato”: ancora è presto per sapere se riuscirà nell’impresa, ma certamente porterà la sua esperienza ad una squadra che si ritrova a ripartire da zero ed è ancora nel bel mezzo del mercato e della ricostruzione.

Un mercato che presto potrebbe portare alla firma del difensore uruguaiano Walter Ibanez, ex Alianza Lima, mentre non ci sono più novità riguardo all’acquisto del centrocampista Arthur, che doveva arrivare dal Vitoria e avrebbe rappresentato un grande acquisto: chissà se si unirà all’improvviso alla squadra il 6 gennaio prossimo, unendosi a quei 25 che sono stati convocati e rappresenteranno il primo abbozzo di squadra della Chape.

In attesa degli ulteriori rinforzi e, ovviamente, dell’atteso ritorno sul terreno verde di Alan Ruschel e Neto, che faranno di tutto per tornare a vestire la maglia della Chapecoense e onorare la memoria dei compagni caduti in Colombia…

