La Roma pensa ad Armando Izzo. L’agente: “Sarebbe il profilo ideale per i giallorossi"

Monchi è alla ricerca di un centrale di difesa vista la probabile partenza di Rudiger e, tra i vari nomi sondati, c’è quello di Armando Izzo del Genoa. Non certo una novità, visto che a maggio vi avevamo già detto dell’interesse giallorosso nei confronti del centrale del grifone. Dopo lo scandalo calcio scommesse e la squalifica del giocatore ridotta da 18 a 6 mesi, la Roma vorrebbe anticipare la concorrenza per assicurarsi le prestazioni del classe 1992.

L’agente del giocatore, Paolo Palermo, a Roma news web radio, è convinto che Izzo sia perfetto per i giallorossi e Di Francesco: “Piace a Monchi fin dai tempi del Siviglia e Di Francesco ne è innamorato, tanto che lo considerava una prima scelta quando era a Sassuolo andrebbe a pennello, ma finora non ho ricevuto chiamate dai giallorossi”. Tuttavia, da registrare l’interesse di varie squadre, sia di Serie A sia estere per il giocatore. Le richieste del presidente Preziosi per il difensore non sono altissime e i buoni rapporti tra le due società potrebbero facilitare la trattativa. Il classe ’92 può giocare come centrale sia nella difesa a 3 sia in quella a 4, ma sa disimpegnarsi molto bene anche come terzino destro, ruolo ricoperto più volte con la maglia rossoblu. La Roma pensa al dopo Rudiger e Armando Izzo potrebbe essere un’idea. D’altronde, come dice il suo agente Monchi e Di Francesco lo conoscono molto bene.

Tommaso Prantera (@T_Prantera)

