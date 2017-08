La Samp esce sconfitta a testa alta contro il Manchester United: finisce 2-1 per i Red Devils

Il Manchester United ha battuto 2-1 la Sampdoria di Marco Giampaolo in un'amichevole all'Aviva Stadium di Dublino valida per l'ultima tappa dell'Unmissable Tour 2017. Dopo il botta e risposta tra Mkhitaryan e Praet, a decidere la contesa è una rete di Mata a dieci minuti dal termine. Nel giorno del suo cinquantesimo compleanno, Giampaolo esce comunque a testa alta dalla sfida contro Jose Mourinho, mantenuta meritatamente in equilibrio fino a pochi minuti dal fischio finale.

La cronaca della partita

All'ottavo minuto Blind si trasforma in attaccante doriano e calcia verso la porta di De Gea, che para in extremis il retropassaggio del compagno ma - ovviamente - commette fallo. La punizione a due al limite dell'area piccola - battuta da Quagliarella - viene respinta dalla foltissima barriera e sulla ripartenza gli inglesi colpiscono: Darmian la mette in mezzo dalla sinistra, Mkhitaryan anticipa Pavlovic e deposita in rete. La Samp non demorde e Quagliarella prova a ristabilire la parità al quarto d'ora con un destro in spaccata ma il pallonetto sorvola la traversa. Al 22' Puggioni ci mette una pezza sul tentativo di doppietta di Mkhitaryan, stavolta assistito da Valencia dalla destra. Anche Lukaku ci prova dalla stessa corsia, senza fortuna a causa di una deviazione di Regini. Minuto 42: un'altra deviazione maldestra di Lindelof su punizione di Pavlovic porta la Samp vicina al pareggio. Negli spogliatoi Mourinho opera una serie di cambi, Giampaolo riconferma invece l’undici di partenza. E il campo gli dà ragione: i blucerchiati non rischiano mai e provano a impensierire i Red Devils, in gol con Herrera (uno dei tanti neoentrati) ma in netto fuorigioco. Giusto annullare. Al 18' Pavlovic lancia Linetty in profondità, Smalling intercetta il traversone basso, la sfera giunge a Praet che non ci pensa su e batte De Gea con il piattone. Herrera al 35' fa le prove generali per il sorpasso, Puggioni dice di no, ma - un giro d’orologio più tardi - non può nulla sul sinistro chirugico di Mata che vale il 2-1. Nel finale tocca anche a Tozzo, Capezzi e Kownacki entrare in campo e nel tabellino. Il portiere classe '92 è immediatamente chiamato a fare i conti con Herrera e Rashford, uscendone alla grande.

Il tabellino

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea (dal 30′ s.t. Pereira J.); Valencia, Lindelof (dal 30′ s.t. Jones), Smalling (dal 30′ s.t. Bailly), Blind (dal 14′ s.t. Martial), Darmian (dal 30′ s.t. Tuanzebe); Matic (dal 1′ s.t. Carrick), Pogba (dal 1′ s.t. Fellaini); Pereira A. (dal 1′ s.t. Herrera), Mkhitaryan (dal 1′ s.t. Mata), Lukaku (dal 14′ s.t. Rashford). A disposizione: Fosu-Mensah, McTominay. Allenatore: Mourinho.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Puggioni (dal 41′ s.t. Tozzo); Sala (dal 30′ s.t. Bereszynski), Silvestre, Regini, Pavlovic (dal 21′ s.t. Murru); Barreto (dal 30′ s.t. Djuricic), Torreira (dal 41′ s.t. Capezzi), Linetty (dal 21′ s.t. Alvarez); Praet (dal 30′ s.t. Verre); Caprari (dal 30′ s.t. Bonazzoli), Quagliarella (dal 41′ s.t. Kownacki). A disposizione: Simic, Leverbe, Dodô. Allenatore: Giampaolo.

GOL: al 9′ pt Mkhitaryan; al 19′ st Praet, 36′ st Mata.