La sfida dell'Udine Keepfit Club Ga, la squadra di ghanesi che promuove l'integrazione

Dietro ogni problema c’è un’opportunità. Lo sosteneva Galileo Galilei, il padre della scienza moderna, quasi cinque secoli fa e ancora oggi questa frase è vera ed attuale, in moltissimi ambiti della nostra società. Nel calcio, ad esempio, nello specifico nel lungo percorso che ha portato alla creazione di una squadra unica nel suo genere nel panorama italiano, l’Udine Keepfit GA: una formazione che, da questa stagione, milita nel girone B del campionato di 3^ categoria friulano e che è formata da un direttivo e da uno staff tecnico interamente di ragazzi ghanesi. Nelle tre giornate di campionato disputate finora, l’Udine Keepfight Club ha portato a casa due pareggi e una sconfitta ma, a prescindere dai risultati sul campo, la cosa positiva è che questa squadra sta perseguendo e vincendo una battaglia contro i pregiudizi e ci sta riuscendo con l’integrazione, il rispetto e la disciplina:

L’idea di creare una squadra di calcio tutta nostra, parte da lontano – racconta il segretario Bernard Tweneboah – e si è realizzata passo dopo passo grazie a un percorso non affatto semplice. Dobbiamo ringraziare in primis il presidente Mauro Marrandino, numero uno dell’ASD Rangers, che ci ha sempre sostenuto, ci ha sempre garantito il campo e ha mantenuto un atteggiamento costruttivo ed amichevole con noi aiutandoci con la burocrazia e permettendoci di diventare dapprima un’associazione e poi una squadra dilettantistica riconosciuta dalla Figc. L’Udine Keepfit è il punto di riferimento sportivo per la comunità ghanese, che è molto ampia e radicata in tutta Udine. Ogni domenica allo stadio abbiamo circa 200 tifosi e simpatizzanti che ci vengono a vedere e tifano per noi. Tra i sostenitori ed amici che ci aiutano, ci sostengono c’è anche qualche persona illustre, ad esempio Mohammed Gargo, ex centrocampista dell’Udinese e della Nazionale ghanese negli anni ’90 che oggi ha intrapreso la carriera di tecnico in Ghana ma torna spesso a Udine e ci tiene ad essere coinvolto nella nostra comunità. Domenica scorsa ha assistito alla partita ed è nostra intenzione tesserarlo come dirigente, in modo che possa sedersi in panchina quando è libero e dare qualche consiglio utile al nostro tecnico Emmannuel Dennis… ”.

Udine Keepfight Club Ga, Foto Facebookfacebook

Nello spogliatoio si parla ghanese ma il portiere è friulano

Bernard ci spiega che nonostante sia universalmente stata ribattezzata come la squadra dei ghanesi, nell’Udine Keepfit Club si allenano e giocano ragazzi delle più svariate nazionalità:

" La rosa è per due/terzi è formata da ragazzi ghanesi ma fra i nostri tesserati ci sono maliani, nigeriani, ivoriani e anche un italiano: Augusto Angelo Marin, il nostro portiere titolare ed è molto bravo. Nonostante sia l’unico 'bianco' in squadra si è ambientato bene e siamo contenti di averlo con noi perché in tante circostanze ci ha salvato con i suoi interventi. Per noi è gratificante essere una squadra multietnica, vogliamo unire e non dividere e soprattutto vogliamo far capire a tutti che la porta è aperta per chiunque, non esistono preconcetti di alcun tipo. Chiunque creda nei nostri valori è il benvenuto… Il colore della pelle non sarà mai una discriminante. Crediamo nella pace, nel rispetto e nello sport come fenomeno di aggregazione. "

Mauro Marradino, presidente da oltre 40 anni dell’ASD Rangers, una delle realtà dilettantistiche più longeve del capoluogo friulano e che si avvale di un settore giovanile di oltre 250 ragazzi, ripensando alle difficoltà incontrate ed affrontate negli ultimi 6 anni non stenta a definire la nascita della squadra ghanese un piccolo miracolo sportivo: “Sei anni fa quando il comune mi ha dato in gestione oltre al campo A e campo B del Centro sportivo Centazzo (quartiere sud di Udine, ndr) anche un terreno non regolarmentare fino a quel momento di libero accesso per tutti e dove regnava l’anarchia non avrei mai pensato che ci sarebbe stato un lieto fine. Più provavo a recintare questo campo e più mi ritrovavo buchi nella rete e gruppi di ragazzi di diverse nazionalità che si intrufolavano e discutevano animatamente su chi avesse il diritto e dovere di giocare. Per svariati mesi le forze dell’ordine sono state costrette a fare la spola per presidiare la zona e gestire questo problema di ordine pubblico che era diventato fonte di preoccupazione anche per tutti i residenti del quartiere. Forte della mia esperienza ho capito che l’unico modo per provare a risolvere questa situazione fosse iniziare un’opera di dialogo fondata sull’educazione e il rispetto reciproco. Ho individuato nei vari gruppi gli elementi più carismatici e capaci di avere un ascendente sui loro connazionali e ho chiesto loro di obbligare i vari gruppi ad entrare dall’ingresso principale del centro sportivo per accedere al campo. Questo è stato il primo di una serie di step che ha portato dapprima alla discussione e adozione di un regolamento di base da rispettare e poi piano, piano alla nascita di una società dilettantistica vera e propria. Oggi l’Udine Keepfit Club Ga è una realtà apprezzata e che gode dell’affetto e della stima, in primis di tutto il quartiere, e poi di grande considerazione anche del tessuto politico e della Federcalcio friulana, che ha favorito l’iscrizione al campionato di Terza Categoria. Questi ragazzi lavorano o studiano, si autofinanziano, pagano regolarmente la loro quota d’affitto del campo e sono l’orgoglio della comunità ghanese a Udine”.

Udine Keepfight Club Ga, Foto Facebookfacebook

Ora resta solo vincere la prima partita, fare un buon campionato e dare la possibilità a qualche giovane ghanese di mettersi in luce e magari guadagnarsi la chance di strappare un contratto in qualche altra realtà più importante e chissà un giorno sfidare in amichevole l’Udinese: “Quello sarebbe un bel sogno – confessa il segretario Bernard Tweneboah - essendo amici di Gargo e anche di Christian Obodo, che si è allenato qualche volta con noi e ci ha anche finanziato le divise, che hanno giocato nell’Udinese diversi anni ci piacerebbe tanto sfidare Danilo e compagni. In fondo nel corso degli ultimi 10 anni l’Udinese ha avuto una lunga tradizione di calciatori ghanesi, tanto che anche nel nostro paese è una delle squadre più apprezzate subito dopo il Milan, la Juve e l’Inter… Vediamo, ora ciò che ci interessa è festeggiare la prima vittoria. Non manca tanto e ce la meritiamo”.