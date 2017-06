La Uefa introduce la quarta sostituzione nei tempi supplementari

Il Comitato Esecutivo dell'Uefa si è riunito a Cardiff e ha adottato una serie di decisioni in vari ambiti del calcio europeo. Per quanto riguarda il regolamento, la Uefa ha deciso la sperimentazione della quarta sostituzione nei tempi supplementari e i cartellini gialli e rossi per gli allenatori e lo staff nell'area tecnica. Le nuove regole saranno spermimentati in occasione della UEFA Women's EURO 2017; Campionato Europeo Under 21 UEFA 2017; Campionato Europeo Under 19 UEFA femminile 2017; Campionato Europeo Under 19 UEFA 2017.

I cartellini gialli/rossi per i non giocatori decreteranno l'ammonizione ufficiale o l'espulsione dall'area tecnica. Inoltre, si è deciso di proseguire la sperimentazione del nuovo ordine sui calci di rigore ("sistema ABBA") alla fase finale degli Europei Under 19 maschili e femminili del 2017. Lo riferisce la Uefa in un comunicato.