La vergogna di Messina-Reggina: pullman a fuoco; Karel Zeman: "Noi picchiati"

Messina-Reggina non è stata un grande spot per il calcio. La partita è stata tesa e per la cronaca è finita 2-0 con reti di Bruno e Milinkovic tra il 28’ e il 36’ del secondo tempo. Sulla tangenziale, in zona stadio, il pullman degli amaranto ha preso improvvisamente fuoco durante il viaggio che li riportava a Reggio Calabria. Per i giocatori e lo staff tecnico per fortuna c’è stato solo un grande spavento perché il pullman è stato abbandonato prima che il rogo potesse causare guai peggiori. La Polizia e i Vigili del Fuoco sono accorsi sul posto sincerandosi che i passeggeri fossero rimasti illesi.

Al termine della sfida, c’è stata la denuncia del tecnico della Reggina, Karel Zeman, figlio del noto allenatore boemo:

" Picchiati impunemente nello spogliatoio. Picchiati impunemente in campo. Pullman dato alle fiamme con 35 persone a bordo. Abbiamo perso, sì. Ma a un gioco che non può essere chiamato calcio "

Il derby dello Stretto, valido per il girone C di Lega Pro, ha lasciato dunque pesanti strascichi. Il Messina ha preso le distanze dall’accaduto con un comunicato indirizzato alla società del presidente Praticò: “L’ACR Messina esclude qualsiasi coinvolgimento su quanto paventato da un sito sportivo reggino. L’ACR Messina manifesta, altresì, piena solidarietà a presidente, calciatori ed allo staff tecnico e dirigenziale della Reggina per l’incidente occorsogli, dopo la partenza dallo stadio “Franco Scoglio” e diretti ai traghetti”.

Un difensore degli amaranto, Danilo Cucinotti, ha raccontato il fatto su Facebook:

" Mi riferisco a quei 4 tifosi da tastiera, quelli che non c’entrano niente con il calcio, quelli che sanno solo giudicare e criticare…per fortuna stiamo tutti bene…ma avrei voluto avervi tutti in prima fila, prima durante e dopo la partita a prendere calci e pugni…proprio come li abbiamo presi noi…e la ciliegina sulla torta è stato il pullman andato in fiamme. Il bello del calcio è che la ruota gira…ricordatevelo…onore ai miei compagni di squadra, età media 21 anni, hanno dato un ottimo esempio di sportività "