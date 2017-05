Latina: il bonifico di Mancini non parte e il club rischia di sparire

Non è certamente un periodo roseo quello che sta vivendo il Latina, sia dentro che fuori dal campo. Se, già nella scorsa giornata di campionato, è arrivata la retrocessione in Lega Pro per il club romano quello che potrebbe succedere in tempi brevi sarebbe drasticamente peggio. Il presidente Mancini, infatti, dopo aver vinto all’asta la presidenza del club nerazzurro deve versare 680.000 euro per poter acquistare pienamente la società direttamente dai curatori fallimentari. Fino a qui nessun problema, se non che il bonifico di Mancini non è ancora partito e il tempo inizia a scorrere inesorabilmente. Nel caso in cui il bonifico non dovesse arrivare entro la giornata di oggi, venerdì 12 maggio, il rischio di vedere fallire il Latina sarebbe molto alto. Il club laziale rischierebbe così di dover partire dalla serie D, rinunciando all’iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro (al quale dovrebbe partecipare in virtù della retrocessione di quest’anno). La serie D però rischia di essere un’ipotesi addirittura rosea, per quanto possa esserci qualcosa di positivo in questa vicenda, visto che il Latina potrebbe essere costretto a ripartire da categorie ancora inferiori. Triste epilogo per un club che fino a qualche stagione fa si giocava addirittura il passaggio nella massima categoria, era il 2014 e un’intera città sognava la A, ora a distanza di tre anni la stessa città teme per il fallimento.

A cura di Filippo Rivani