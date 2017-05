Lazio: Biglia rinnova fino al 2022

In casa Lazio sembra essere ormai tutto definito per il rinnovo di Lucas Biglia, tanto che si attende solo l’annuncio ufficiale da parte della società di Lotito. L’argentino, vero leader del centrocampo di Inzaghi, continuerà dunque a guidare anche nelle prossime stagioni la formazione biancoceleste: il classe ’86 nativo di Mercedes ha difatti già firmato un contratto di rinnovo quinquennale e percepirà un ingaggio di quasi 3 milioni di euro a stagione. La società laziale sembrerebbe inoltre vicina a prolungare fino al 2021 anche con il tecnico Simone Inzaghi, l’uomo che più di tutti è stato in grado di far rendere Lucas Biglia al massimo durante il corso di questa stagione.