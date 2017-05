Lazio: de Vrij potrebbe andarsene a fine anno

Il mercato della Lazio è già molto attivo sia in entrata che in uscita: mentre per la difesa è stato sondato Gonzalo Rodriguez, un altro difensore sarebbe pronto ai saluti, ossia Stefan De Vrij. Il calciatore olandese, dopo le tre buone stagioni con la maglia biancoceleste, ha suscitato interesse in vari club europei che sarebbero pronti a fare un’offerta per lui. Tra questi vi sono Atletico Madrid e Valencia su tutti, ma anche Manchester United e Chelsea, club che potrebbero approfittare del contratto in scadenza nel 2018 per ingaggiare De Vrij a una cifra molto conveniente. La dirigenza laziale proverà comunque a fare un tentativo per trattenere il giocatore e rinnovargli quindi il contratto, ma sarà molto complicato, date le tante squadre interessate al classe ’92.