Lazio: de Vrij sempre più vicino al rinnovo

Notizia molto importante e molto positiva in casa Lazio: l’accordo per il rinnovo del contratto di De Vrij è sempre più vicino. L’olandese e la società capitolina hanno trovato un’intesa per il rinnovo fino al 2020 a due milioni più bonus. Sembra esserci una piccola incomprensione solamente sul valore della clausola rescissoria: Lotito vorrebbe inserirne una del valore di 35/40 milioni, il difensore non vorrebbe andare oltre i trenta. L’ultima settimana è stata molto importante, visto che il difensore, reduce da un infortunio, non è stato convocato dalla propria nazionale ed è rimasto a Formello ad allenarsi. Tra un allenamento e l’altro si sono intensificati gli incontri tra società, calciatore ed entourage che hanno portato ad un cenno d’intesa. Fondamentale sarà firmare il nuovo contratto prima di Febbraio, quando De Vrij in caso di mancato rinnovo potrebbe trovare accordi con altre squadre e liberarsi a parametro zero a Giugno. Juventus, Inter e Atletico Madrid restano alla finestra, il Chelsea sembra più defilato, ma il matrimonio tra la Lazio e De Vrij sembra durare ancora a lungo.

A cura di Gabriele Burini (@burini32)