Lazio: il club valuta il ricorso contro la squalifica della Curva Nord

Roma, 4 ott. (LaPresse) - "In merito alla decisione di squalificare la Curva Nord in occasione delle prossime due gare casalinghe, la Società ha predisposto il ricorso e speriamo che ci sia un ripensamento rispetto alla condanna. Le sentenze di debbono rispettare ed applicare, rispetto alle decisioni che sono state prese dalle autorità nessuno può fare un’opposizione che non sia quella del ricorso. Le sentenze si possono però analizzare e discutere; in tal senso, credo che sia spropositata rispetto ad un referto che è quantomeno discutibile parlando di 2000 persone all’interno di un settore che conta 7000 persone totali. Non so come siano riusciti ad identificarli e quantificarli. Mi chiedo con quale criterio sia stata fatta questa valutazione, ma questo è un aspetto marginale". Così Arturo Diaconale, portavoce della Lazio, è intervenuto quest’oggi ai microfoni di Lazio Style Radio.