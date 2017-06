Lazio: Inzaghi rinnova fino al 2020

Simone Inzaghi ha rinnovato con la Lazio fino al giugno 2020. L'annuncio ufficiale, nell'aria già da fine campionato, è arrivato oggi in una nota pubblicata sul sito ufficiale del club. "La S.S. Lazio comunica che è stato prolungato il contratto di lavoro dell?allenatore Simone Inzaghi - fa sapere il club biancoceleste - il quale condurrà la squadra per le prossime tre stagioni sportive". In questa stagione l'ex tecnico della Primavera della Lazio ha centrato la qualificazione diretta in Europa League chiudendo al quinto posto in campionato.