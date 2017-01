Lazio, rinnovo fino al 2020 in vista per Lucas Biglia

Lucas Biglia e la Lazio, una storia d’amore destinata a non finire. Per il capitano è previsto un rinnovo di contratto fino al 2020, con stipendio aumentato a 3 milioni annui. Firmando questo accordo, il numero 20 diventerebbe il giocatore più pagato della gestione Lotito. Un messaggio a tifosi e big d’Europa, simbolo di continuità e fiducia nel trentenne argentino. Dopo la distanza delle settimane passate ed un accordo che stentava ad arrivare, ora Biglia e la dirigenza biancoceleste sembrano davvero vicini a prolungare il loro matrimonio, che dura dal 2013. Arrivato a Roma appunto nell’estate 2013, Biglia è subito diventato un giocatore chiave per le aquile, tanto da diventarne poi capitano. Acquistato per 8 milioni, Lotito ha rifiutato offerte attorno ai 25, sottolineando la fiducia nel giocatore.

