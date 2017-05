Lazio: si pensa a Petagna per l’attacco

La Lazio non è solo concentrata sulla rincorsa all’Europa League e sulla finale di Coppa Italia, ma sta già facendo progetti per la prossima sessione di mercato. In vista della prossima stagione, dove ci sarà quasi certamente il ritorno in Europa League, i biancocelesti starebbero cercando una punta da affiancare a Ciro Immobile, soprattutto se dovesse partire Keita. Lotito avrebbe messo gli occhi su Andrea Petagna, che in questa sua prima stagione a Bergamo, è stato uno dei principali attori nel miracolo atalantino. La trattativa non si prospetta molto semplice, poiché la società nerazzurra, data la quasi matematica qulfiicazione ai playoff di Europa League, non ha alcuna intenzione di lasciar andare via a poco prezzo i suoi gioielli, soprattutto in ottica della prossima stagione. La Lazio per tentare di abbassare le pretese economiche troppo alte del presidente Percassi, potrebbe proporre ai bergamaschi una contropartita tecnica, al fine di abbassare il costo di cartellino dell’attaccante classe ’95. La società capitolina vorrebbe inserire infatti nella trattativa Berisha, provando quindi a convincere l’Atalanta ad abbassare la richiesta economica per il calciatore; i biancocelesti vorrebbero tentare difatti di chiudere la trattativa al più presto, prima che altri club si possano interessare a Petagna e che dunque da giugno si scateni su di lui una vera e propria asta.

Di Davide La Vattiata