Le 5 trattative che vi siete persi oggi (10/01)

Badstuber saluta il Bayern e va allo Schalke 04

Holger Badstuber, difensore centrale tormentato dagli infortuni durante tutta la sua carriera, ha salutato il Bayern Monaco dopo 15 anni passando in prestito allo Schalke. Arrivato nelle giovanili nel 2002 dallo Stoccarda, è passato in prima squadra nel 2009 venendo sempre frenato dagli infortuni. Ora cerca spazio e minuti a Gelsenkirchen.

Secondo noi: scelta inevitabile, aveva richieste anche dalla Premier League, nello specifico Swansea e Manchester City, ma alla fine ha scelto di sposare il progetto dello Schalke. La speranza è che trovi un po’ di tranquillità e che possa giocarsi le sue chances senza problemi.

Stefano Mauri al Brescia

Dopo essersi svincolato dalla Lazio a giugno 2016, Stefano Mauri trova squadra. Il fresco 37enne giocherà questa seconda parte di stagione nel Brescia dell’amico Cristian Brocchi, “l’unico che mi ha cercato insieme a Massimo Oddo”. Per Mauri è un ritorno, visto che aveva già giocato una stagione in Serie A, in prestito dal Modena, nell’ultimo campionato di Roberto Baggio (2003-04).

Secondo noi: inevitabile scendere di categoria dopo sei mesi di stop e dopo un’ultima parte di carriera tormentata, tra pause e calcioscommesse. Ora Mauri ha l’opportunità di rimettersi in gioco e potrà garantire un onesto contributo al Brescia.

Petkovic trova finalmente la Serie A

Bruno Petkovic, discontinuo attaccante croato del 1994, è prossimo all’arrivo a Bologna dopo aver disputato l’anno scorso una stagione di gran livello a Trapani. In questa prima parte di annata non ha rispettato le attese, ma è comunque arrivata la chiamata del Bologna. Per lui pronti quattro anni di contratto.

Secondo noi: Petkovic è un talento che va gestito e l’anno scorso Serse Cosmi forse per primo ci era riuscito. Le reti di Petkovic hanno trascinato il Trapani in finale playoff, ma non è bastato. Carattere fumantino ma talento assoluto, ora nelle mani di Donadoni.

Ødegaard lascia il Real per l'Heerenveen

Il giovane Martin passa in prestito all’Heerenveen nella speranza che possa mettere finalmente in mostra il suo talento. Due anni fa, nel gennaio 2015, Florentino Perez sborsò una cifra vicina ai quattro milioni di euro per bruciare la concorrenza di altri club europei e per accaparrarselo. Ora il classe 1998 passa in prestito per 18 mesi agli olandesi.

Secondo noi: talento troppo chiacchierato e mediaticamente sopravvalutato, una storia simile a quella del milanista Mastour, che probabilmente potrebbe ritrovare in Olanda. La possibilità di mettersi in mostra lontano dai riflettori di Madrid è ghiotta, sta al ragazzo sfruttarla.

Parigini scende in Serie B

Vittorio Parigini saluta il Torino, che lo aveva girato in prestito al Chievo, e torna in Serie B, questa volta al Bari di Stefano Colantuono. Il giovane classe 1996 andrà a rinforzare una squadra che investe da anni per tornare in A ma che puntualmente delude le aspettative. Bruciata la concorrenza di Hellas Verona, Pescara e Salernitana.

Secondo noi: un bel talento che in B può mettersi in mostra, come aveva già fatto due stagioni fa a Perugia. Un bel colpo per Colantuono che ancora non è riuscito a far svoltare la stagione dei baresi.