Le 5 trattative che vi siete persi oggi (10/07)

Totti a Tokyo? "O Roma o noi"

Hideyuki Hanyu, presidente del Tokyo Verdy, conferma che quella di portare Francesco Totti in Giappone è più di una semplice idea: "Ci sono solo due strade: o resta a Roma o viene da noi. Ha avuto delle offerte da Miami e Los Angeles, ma mi hanno detto che non ci andrà. Dicono che dovrebbe finire la carriera con la Roma, ma deve decidere da solo".

Secondo noi: Totti non si è più manifestato, dopo l'emozionante festa riservatagli dal popolo giallorosso il 28 maggio al termine della gara contro il Genoa. Continuerà a giocare almeno per un altro anno oppure inizierà una nuova carriera da dirigente? Pensare a un cambio drastico di ambiente e abitudini appare difficile: più semplice e sensato che il Capitano accetti l'offerta di Monchi di lavorare fianco a fianco.

Coulibaly è dell'Udinese

Né Juventus, né Inter: alla fine è l'Udinese ad assicurarsi Mamadou Coulibaly, giovane talento messosi in luce con il Pescara all'esordio nel grande calcio. Contratto quinquennale per il centrocampista senegalese, che rimarrà comunque in Abruzzo in prestito anche nella prossima stagione.

Secondo noi: La soluzione ideale per Coulibaly, che evidentemente non se l'è sentita di compiere il grande passo abbandonandosi alla corte dell'Inter: il ragazzino arrivato in Italia con il barcone proseguirà il proprio percorso di crescita a Pescara, poi andrà a Udine. Un ambiente dove i talenti veri li sanno scegliere e valorizzare.

Niente Atletico Madrid: Vitolo rinnova

Sorprendenti, ecco le dichiarazioni di Pepe Castro, presidente del Siviglia: "Si è parlato tanto di Vitolo in questi ultimi giorni, di che colore sarà la maglia che indosserà nella prossima stagione: ebbene, sarà quella biancorossa del Siviglia". L'esterno degli andalusi ha rinnovato dal 2020 al 2022: era nel mirino dell'Atletico Madrid, che avrebbe voluto parcheggiarlo al Las Palmas fino a gennaio.

Secondo noi: Un vero e proprio acquisto: così può essere considerato il rinnovo di Vitolo, giocatore fondamentale per il Siviglia. Quasi nessuno si sarebbe atteso una sua permanenza, tanto che lo stesso ds del Las Palmas aveva dato per quasi certo il ritorno nelle Canarie per il prossimo semestre. Da qui riparte la squadra di Berizzo, che oggi ha peraltro ufficializzato anche l'argentino Guido Pizarro, ex Tigres. Mentre i Colchoneros si "accontentano" di Fabinho.

Iheanacho va al Leicester

Secondo 'Sky Sports UK', il Leicester è vicino al colpo offensivo: accordo di massima con il Manchester City per il trasferimento alle Foxes di Kelechi Iheanacho, ventenne attaccante nigeriano che nella scorsa stagione ha messo a segno 4 reti in 20 presenze. La cifra dell'operazione dovrebbe aggirarsi sui 25 milioni di sterline (28 milioni di euro).

Secondo noi: Talento vero, dalle potenzialità notevoli ma inevitabilmente penalizzato da una concorrenza inaffrontabile, Iheanacho va al Leicester per giocare. In coppia con Vardy oppure al suo posto, se il centravanti simbolo del titolo di un anno fa deciderà di cambiare aria. Cessione forse affrettata - se si concretizzerà davvero - da parte del City, acquisto di prospettiva per un Leicester che, pian piano, si sta rimodellando.

Tete in Francia: è del Lione

Dopo Traoré, il Lione si porta a casa un altro elemento dell'Ajax che qualche settimana fa l'ha eliminato dalle semifinali di Europa League: preso a titolo definitivo Tete, terzino destro che in Italia piaceva in particolare a Juventus e Inter. Pagato 4 milioni più una percentuale su una futura rivendita, l'olandese ha firmato un quadriennale.

Secondo noi: Lione attivissimo e più che mai intelligente: sta portando a casa rinforzi di qualità, giovani ma già con una buona esperienza internazionale. Persi due elementi formati in casa come Gonalons e Lacazette, finiti rispettivamente alla Roma e all'Arsenal, come da tradizione i francesi stanno seguendo la medesima filosofia anagrafica: hanno preso anche Mariano dal Real Madrid, per dire. Mercato più che mai interessante.