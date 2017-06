Le 5 trattative che vi siete persi oggi (13/06)

Torino-PSG, accordo per Sirigu

Come riporta 'toronews.net', Torino e PSG sono giunti a un accordo per risolvere la questione relativa a Salvatore Sirigu: i francesi risolveranno in anticipo il contratto con il portiere italiano, che sarà dunque libero di diventare un nuovo giocatore granata. Il club piemontese gli pagherà un milione e mezzo a stagione.

Secondo noi: Se confermato, sarà uno dei grandi colpi di questa primissima parte di calciomercato. Sirigu ha ancora tanto da dire, nonostante il PSG da qualche stagione abbia puntato su Trapp, spedendolo in panchina prima e al derelitto Osasuna (puntualmente retrocesso in Segunda Division) poi. Quanto al Torino, ritroverebbe un portiere di altissimo livello dopo aver visto tornare in Inghilterra Joe Hart. Quello che un anno fa sembrava un matrimonio impossibile, ora può davvero essere celebrato.

L'agente di Borriello: "Roma una suggestione"

Andrea D'Amico, procuratore di Marco Borriello, commenta a 'Rete Sport' la voce secondo cui la Roma sarebbe interessata a un ritorno di Marco Borriello, individuato come uno degli attaccanti ideali per il ruolo di vice Dzeko: "Può essere un'ipotesi valida. Per adesso è una suggestione"

Secondo noi: Borriello a Roma c'è già stato, partendo e tornando, giocando da titolare e andando in panchina. Una storia di luci e ombre che sembrerebbe complicata da riannodare. Sì, il centravanti è rinato a Cagliari, segnando 16 gol in campionato e vincendo la scommessa con Bobo Vieri, ma perché un club dichiaratamente proiettato verso il futuro dovrebbe guardare al passato?

Borriello - Roma - Serie A 2013/2014 (AP/LaPresse)LaPresse

Grosso allenerà il Bari

Dopo l'esperienza nella Primavera della Juventus, per Fabio Grosso è arrivato il momento di cimentarsi con i grandi: l'ex terzino bianconero e azzurro, campione del Mondo nel 2006, è il nuovo allenatore del Bari. Il comunicato del club pugliese: "F. C. BARI 1908 spa comunica di aver raggiunto un accordo di massima con il tecnico Fabio Grosso. L’allenatore sarà a Bari nella prossima settimana".

Secondo noi: Giusto così: Grosso ha dimostrato di saper gestire i giovani, vincendo peraltro il Torneo di Viareggio nel 2016: il momento di provare la prima esperienza in una prima squadra era questo. Quanto al Bari, si tratta invece di un cambio di programma completo rispetto alla scorsa stagione: dal navigato Stefano Colantuono, già vincente in B, arrivato a stagione in corso ma incapace di portare la squadra a giocarsi i playoff, si passa a una scommessa come Grosso. Se sarà vincente, lo dirà come sempre il campo.

L'ex Juve Elia riparte dalla Turchia

Vi ricordate di Eljero Elia? Proprio lui: la meteora che alla Juventus non lasciò traccia, giocando appena 4 partite con Antonio Conte nel 2011/12. Ebbene, oggi l'olandese ha cambiato squadra: dopo aver contribuito al campionato vinto dal Feyenoord ha lasciato Rotterdam e l'Eredivisie, andando in Turchia e firmando per 3 anni con l'Istanbul Basaksehir.

Secondo noi: Elia prometteva tanto, ma ha mostrato molto meno di quanto ci si sarebbe attesi da lui. A Torino, ma non solo. Quindi non deve stupire più di tanto che, a 30 anni compiuti, l'esterno olandese abbia deciso di accettare il ricco contratto triennale offertogli dal club di Istanbul. Club ambizioso, peraltro: il secondo posto ottenuto nell'ultimo campionato locale, dietro al Besiktas campione, aprirà comunque all'ex bianconero le porte della Champions League, pur partendo dai preliminari.

Lodi torna al Catania

Il figliol prodigo torna a casa: Ciccio Lodi scende in Serie C e diventa un nuovo giocatore del Catania, squadra in cui aveva già militato - in due riprese - dal 2011 al 2015. Le sue prime parole: "Sono molto contento e particolarmente orgoglioso: questa maglia è semplicemente una seconda pelle, per me [...]. Il mio sogno ma anche il mio traguardo, adesso, è coronare questa nuova avventura contribuendo a riportare il Catania in Serie A, cioè laddove società, tifosi e città meritano di stare".

Secondo noi: Una scelta di cuore: ecco cos'è il ritorno di Lodi a Catania, come ammesso dallo stesso giocatore. Del resto proprio in Sicilia il mancino ha vissuto gli anni migliori della carriera: allora era Serie A e oggi è Serie C (non più Lega Pro: dal prossimo anno si tornerà all'antica denominazione), ma poco cambia. Per i rossazzurri è un rinforzo di qualità per provare a risalire in B, per lui un ritorno alla vita dopo le amarezze di Udine, dove ha giocato appena 11 minuti in campionato.