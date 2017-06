Le 5 trattative che vi siete persi oggi (20/06)

Bruno Fernandes va allo Sporting

Bruno Fernandes lascia la Serie A: è ormai fatta per il ritorno in patria del trequartista della Sampdoria, che nelle prossime 5 stagioni vestirà la maglia dello Sporting. Alla Samp, come rivela 'Sky', andranno 10 milioni di euro.

Secondo noi: Un salto all'indietro? Dipende: Bruno Fernandes lascia l'Italia, sì, ma va a giocare in un club che il prossimo anno disputerà i preliminari di Champions League. E poi lo farà in buona compagnia: lo Sporting ha preso anche Fabio Coentrão dal Real Madrid (già effettuate e superate le visite mediche) e si appresta ad annunciare anche Jeremy Mathieu, centrale del Barcellona.

L'ex Milan Rami va al Marsiglia

Adil Rami si appresta a cambiare nuovamente squadra: secondo la stampa francese l'ex difensore del Milan, in rossonero per un anno e mezzo da gennaio 2014 a giugno 2015, è vicino all'ambizioso Marsiglia. Se l'affare con il Siviglia andrà in porto, Rami giocherà dunque con i vari Evra e Payet.

Secondo noi: Arrivato in un momento difficile della storia del Milan, Rami non ha sfigurato con la maglia rossonera, tanto da essere rimpianto da più di qualcuno al momento del suo addio. Dopo essersi ben comportato anche a Siviglia si appresta ora a ritrovare Garcia, con cui vinse la Ligue 1 nel 2011 con la maglia del Lille: elemento di fiducia per l'ex allenatore della Roma, rinforzo d'esperienza per un OM desideroso di tornare ai fasti di un tempo.

Rami, SevillaImago

Bologna scatenato: de Maio e Gonzalez

Il Bologna rifà il look alla difesa: è ormai ai dettagli la trattativa per Sebastien de Maio, difensore francese di proprietà dell'Anderlecht ma alla Fiorentina nell'ultima stagione. L'ex genoano arriverà a titolo definitivo in cambio di 2 milioni di euro. E con lui anche i costaricense Giancarlo Gonzalez, appena retrocesso con il Palermo.

Secondo noi: Due innesti di buona caratura per un Bologna intenzionato a cambiare parecchio rispetto all'ultima annata: specialmente quello di de Maio, cercato da mezza Serie A ai tempi del Genoa ma evidentemente buono solo per una medio-piccola. Interessante anche l'arrivo, quasi definito, di Gonzalez, così come gli altri colpi che il club di Saputo vorrebbe definire: il rossonero Poli e il giallorosso Gerson.

Sorpresa Chievo: arriva Gaudino

Il Chievo piazza l'acquisto a sorpresa: secondo 'Sky' è fatta per l'arrivo a Verona di Gianluca Gaudino, centrocampista di 21 anni del Bayern Monaco (ma l'ultima stagione al Sion, in Svizzera). Origini italiane, è figlio dell'ex nazionale tedesco Maurizio, che nel 1989 giocò contro il Napoli la doppia finale di Coppa UEFA con la maglia dello Stoccarda.

Secondo noi: Operazione inattesa, ma molto, molto interessante. Gaudino non ha espresso pienamente le potenzialità che gli si venivano accreditate qualche anno fa, al Bayern Monaco non ha sfondato tanto da essere lasciato andare per 500mila euro dai bavaresi, ma rimane un prospetto da seguire. Regista di centrocampo, sa organizzare il gioco e ha buona personalità. Il primo squillo di Giancarlo Romairone, nuovo direttore sportivo del Chievo, è lui.

Bayern-Talent Gianluca GaudinoEurosport

L'Albania punta su Camolese

Dopo Gianni De Biasi, che aveva annunciato qualche giorno fa l'addio, l'Albania potrebbe affidarsi a un altro allenatore italiano: come rivela 'Sky Sport', oggi c'è stato un primo incontro con Giancarlo Camolese, per anni impegnato tra la A e la B italiane e senza squadra da un anno dopo aver guidato nel 2015/16 gli svizzeri del Chiasso.

Secondo noi: Il made in Italy continua ad andare pienamente di moda all'estero, e basta dare uno sguardo ai risultati ottenuti dai nostri connazionali per rendersene conto: non solo i vari Conte e Ancelotti, ma anche Bordin, Marco Rossi, lo stesso Tramezzani. E De Biasi, che un anno e mezzo fa ha ottenuto il risultato più importante della storia albanese. Quindi, perché non riprovarci? Camolese può rappresentare la scelta giusta.