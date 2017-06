Le 5 trattative che vi siete persi oggi (29/06)

Dimarco saluta: va al Sion

Niente Atalanta, niente Verona, niente Pescara: il futuro di Federico Dimarco è all'estero. In Svizzera, addirittura. Il terzino di proprietà dell'Inter, che nella passata stagione ha giocato in prestito all'Empoli e che è stato uno dei protagonisti della bella avventura dell'Italia Under 20 ai Mondiali di categoria, ha firmato con il Sion, dove andrà in prestito. "Soltanto un arrivederci? Lo spero", ha dichiarato.

Secondo noi: Ci risiamo. Possibile che nessuna formazione di A si sia mostrata così convinta da assicurarsi Dimarco almeno per una stagione? Eppure il ragazzino dal sinistro fatato ha già dimostrato di che pasta sia fatto, seppur quasi esclusivamente a livello giovanile. Potrà crescere in Svizzera? La speranza c'è, le perplessità pure.

Federico DimarcoLaPresse

Incontro Milan-Ternana per Plizzari

Dimarco cambia squadra, Alessandro Plizzari forse lo imita. Anche lui protagonista ai Mondiali Under 20 disputati qualche settimana fa, il portierino del Milan può finire in Serie B: su di lui è piombata la Ternana, che oggi, come rivela 'Sky', si è incontrata con il club rossonero per provare a trovare un accordo.

Secondo noi: Curiosi di vedere all'opera l'ennesimo prodotto delle giovanili del Milan, che dopo i rigori parati in Corea del Sud contro l'Uruguay si è guadagnato attenzioni e copertine. La Serie B - una Serie B da titolare, ovviamente - potrebbe essere un ottimo primo gradino nella scalata verso il grande calcio.

Video - Alessandro Plizzari, dopo l'addio di Donnarumma sarà lui il futuro del Milan? 01:01

Marusic primo acquisto della Lazio

Eccolo, finalmente, il primo acquisto della Lazio. Non è ancora ufficiale, ma lo sarà presto: Adam Marusic è un nuovo giocatore biancoceleste. 24 anni, origini montenegrine, di ruolo è un esterno che può giocare a tutta fascia. La Lazio lo ha pagato 6 milioni e mezzo più bonus ai belgi dell'Ostenda, dove ha giocato nella scorsa stagione.

Secondo noi: Non è l'acquisto che fa strabuzzare gli occhi, non esalterà l'animo di un Simone Inzaghi sempre più preoccupato dai colpi a vuoto di Lotito, ma Marusic ha le possibilità per sorprendere. Ha scatto, sa attaccare la profondità, ha parecchio fiato e non difetta di tecnica. Una scommessa che ha un suo perché.

2017, Adam Marusic, Montenegro, Getty ImagesGetty Images

Olympiacos e Las Palmas su Cerci

Alessio Cerci, che non gioca con continuità da una stagione intera, può lasciare l'Atletico Madrid ma rimanere all'estero: l'esterno romano, che nelle scorse sessioni di mercato ha sempre "bucato" il rientro in Italia (dove lo voleva soprattutto il Bologna), piace ai greci dell'Olympiacos e agli spagnoli del Las Palmas.

Secondo noi: Non importa dove, ma l'imperativo di Cerci deve essere solo uno: tornare a giocare. All'Atletico non c'è mai stato e non potrà mai esserci un futuro per lui. Il Las Palmas rappresenta un'opzione particolarmente intrigante, considerato che - da Boateng a Chichizola, ufficializzato oggi, passando per l'allenatore De Zerbi - la componente italiana o formata da giocatori che sono passati per i nostri campionati è piuttosto nutrita.

Alessio CerciLaPresse

Defoe torna al Bournemouth

Eterno Jermain Defoe. A quasi 35 anni (li compirà a ottobre), l'attaccante inglese si rimette in discussione dopo aver fallito la missione salvezza con il Sunderland. Il suo destino è il Bournemouth, con cui stava trattando da qualche settimana e cui ha finalmente trovato un accordo: giocherà per i prossimi 3 anni con le Cherries, dove aveva già militato nel 2000/2001, in prestito dal West Ham.

Secondo noi: Alla faccia di una carta d'identità abbastanza ingiallita, Defoe è costantemente nel giro della nazionale inglese. Segno che l'istinto dell'attaccante c'è, ed in effetti i 30 gol in due stagioni messi a segno con la maglia del Sunderland lo confermano. Uno dei migliori nella disgraziata stagione dei Black Cats, Defoe costituirà un elemento d'esperienza in più per una squadra che avrà l'obiettivo di conquistare la terza salvezza di fila.