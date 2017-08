Le 5 trattative che vi siete persi oggi (4/08)

Keita, situazione ancora confusa: Inter e Juventus sempre in corsa

Secondo molti organi di stampa, la Juventus avrebbe trovato l’accordo per l’acquisto di Keita dalla Lazio. 25 milioni più bonus, questo il costo dell’operazione per l’arrivo del classe ’95, che verrebbe ufficializzato solo dopo la Supercoppa italiana. Ancora da definire però la situazione Inter, visto il rapporto tra Roberto Calenda e Walter Sabatini: i nerazzurri offrirebbero la stessa cifra della Juventus, e un contratto più ‘importante’ al giocatore con tanto di clausola rescissoria.

Secondo noi : Continua a regnare la confusione in casa Lazio, con la società che vuole piazzare il giocatore in un club, l’attaccante che ne sogna un altro, e l’agente che lavora verso un’altra direzione ancora. La situazione non si sblocca da più di un anno, e il rischio è quello di rivedere Keita in biancoceleste anche nel mese di settembre.

Monaco, Alexis Sánchez per il dopo Mbappé?

Sul classe ’98 c’è ancora il forte interesse del Real Madrid, occhio anche all’arrivo del Barcellona dopo la cessione di Neymar al PSG. I monegaschi, intanto, puntano al piano B, avendo individuato il giocatore che andrebbe a sostituire Mbappé. Secondo il Sun, infatti, il Monaco starebbe trattando con l’Arsenal per l’acquisto di Alexis Sánchez. 50 i milioni offerti ai gunners, anche se Wenger chiede di più.

Secondo noi : Con Neymar al PSG, la Ligue 1 fa un balzo importante in termini di qualità. Non è impensabile quindi vedere Alexis Sánchez nel campionato francese, ma il Monaco saprà accontentare il cileno dal punto di vista economico? Il Bayern lo voleva, ma i bavaresi dovettero ritirarsi viste le alte pretese dell’ex Udinese...

Roma, dopo Mahrez si punta a Ziyech

Terza offerta dei giallorossi al Leicester per Mahrez, con 35 milioni messi sul piatto per arrivare al classe ’91. Nel caso in cui dovesse arrivare un altro no, ecco che Monchi punterà tutto su Hakim Ziyech in forza all’Ajax. Con i lancieri fuori dalla Champions, si potrebbe convincere il club olandese alla cessione del marocchino che costerebbe alla Roma 15 milioni. Secondo il Messaggero, Ziyech è il vero piano B della Roma che negli ultimi giorni aveva sondato anche Emre Mor e Lucas Vázquez.

Secondo noi : Ziyech è poco più giovane di Mahrez, un ’93, ma molto promettente. Non sarà di impatto come l’algerino del Leicester, ma il mercato concede poco, a meno di investire sull’usato sicuro Cuadrado.

Crotone, la Juventus dice ancora no per Kean

Continua il casting attaccante per il Crotone dopo l’addio di Falcinelli. L’obiettivo numero 1 resta Moise Kean, che il Crotone aveva già chiesto in prestito nell’inverno scorso. Come allora, la Juventus non si mostra interessata a parcheggiare il classe 2000 in Calabria, dopo aver fatto lo stesso con Mandragora. Il club di Vrenna farà un altro tentativo, in caso di no definitivo, secondo la Gazzetta dello Sport, si punterà su uno tra Cutrone, Immello e Sadiq Umar.

Secondo noi : Tutto dipenderà dall’affaire Schick. Con il ceco nella rosa di Allegri, sarebbe importante ‘parcheggiare’ Kean in una piccola per concedergli continuità. Al contrario, il classe 2000 sarebbe l’unico vice Higuaín.

Fiorentina, sfuma Kranevitter: va allo Zenit di Roberto Mancini

Continua a crescere la colonia degli argentini allo Zenit. Dopo Leandro Paredes (dalla Roma), Driussi e Mammana, ecco che arriva anche Matías Kranevitter in prestito con obbligo di riscatto dall’Atlético Madrid. Il riscatto è fissato a 8 milioni, e il giocatore firmerà un contratto di 4 anni. Sfuma così l’affare per la Fiorentina che aveva chiesto ai colchoneros ‘solo’ il prestito con diritto di riscatto. Ora, la Viola, secondo anderlecht-online.be, punta tutto su Dendoncker dell'Anderlecht.

Secondo noi : Alla Fiorentina serviva un giocatore di rottura a centrocampo, ma l’Atlético puntava alla cessione ‘definitiva’ del classe ’93. Dovesse però concretizzarsi la pista che porta a Dendoncker, diventerebbe molto interessante il centrocampo della Viola con una coppia di qualità: Veretout-Dendoncker.