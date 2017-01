Le 5 trattative che vi siete persi oggi (7/01)

Praticamente chiuso lo scambio Storari-Gabriel

Rastelli non ha convocato l’esperto portiere, che compie 40 anni proprio oggi, per la gara di campionato che mette di fronte proprio Milan e Cagliari. Storari è dunque pronto al suo terzo ritorno al Milan mentre Gabriel andrebbe a giocare e a trovare maggiore spazio al Cagliari, essendo chiuso da Donnarumma al Milan.

Secondo noi: scambio che ha un suo senso perché Storari, con la sua esperienza, potrebbe aiutare ulteriormente Donnarumma nella crescita e allo stesso tempo non avanzare pretese di minutaggio. Allo stesso tempo Gabriel, che è un classe 1992, troverebbe finalmente una maglia da titolare in Serie A a Cagliari

Gabriel Montolivo - Milan-Roma - Serie A 2013/2014 - LaPresseEurosport

Djordjevic non è più così vicino al Lione

Sul suo profilo Twitter il presidente Aulas ha smentito l’accordo per un imminente arrivo dell’attaccante della Lazio in Francia. Le sue parole sono state abbastanza categoriche: “Non faremo niente d’importante perché abbiamo una squadra già molto competitiva e sarà rinforzata ancor di più con l’allenatore. Non ho mai avuto un solo contatto con la Lazio per questo giocatore. Non c’è nessun interesse per lui”.

Secondo noi: lo scenario di mercato per la Lazio ora potrebbe cambiare perché la necessità, soprattutto in caso di partenza di Djordjevic, sarebbe un attaccante da affiancare ad Immobile. La permanenza del giocatore serbo potrebbe comunque non escludere un intervento, perché finora Djordjevic non ha dato garanzie.

Chelsea e Swansea lavorano allo scambio Llorente-Batshuayi

Il belga finora non ha convinto a Stamford Bridge, chiuso anche dalla grande stagione che sta disputando Diego Costa. Da qui la possibilità di inserirlo nello scambio che porterebbe Fernando Llorente a Londra, di nuovo sotto la guida di Conte come nelle stagioni alla Juventus. La trattativa sembra ben impostata.

Secondo noi: anche qui, lo scambio ha una sua logica perché Conte si fida e conosce Llorente, sa cosa lo spagnolo può dare alla sua causa. Allo stesso tempo si creerebbe la possibilità per Batshuayi di giocare con più continuità.

Emanuele Terranova vicino all’addio al Sassuolo

Il difensore classe 1987, colpito da diversi infortuni in carriera e mai realmente impostosi in Serie A, ha estimatori in Serie B, specialmente Brescia, la prima a farsi avanti, e negli ultimi giorni anche la Salernitana. Il giocatore sta valutando le destinazioni e a giorni deciderà.

Secondo noi: il Brescia ha bisogno di uomini in difesa per sostituire l’infortunato Somma, e Terranova potrebbe essere l’uomo giusto per Brocchi. La Salernitana ha chiesto informazioni perché l’esperienza del centrale del Sassuolo può fare comodo in cadetteria.

Tramezzani pesca in Albania

Paolo Tramezzani, scelto come allenatore del Lugano prima di Natale per sostituire Manzo, ha piazzato il primo colpo della sua gestione. La sua esperienza di vice di De Biasi con la nazionale albanese gli ha permesso di riportare a Lugano Armando Sadiku, attaccante che ha giocato gli europei con la maglia dell’Albania.

Secondo noi: Sadiku a Lugano ci ha già giocato, conosce la piazza e soprattutto conosce Tramezzani, oltre ad arrivare dallo Zurigo, nel campionato svizzero. Ci sono tutte le componenti per far bene.

VIDEO - Da Fabregas a James Rodriguez: occasioni e colpi a sorpresa del mercato di gennaio