Le 5 trattative che vi siete persi oggi (7/07)

C'è l'accordo: Muriel al Siviglia

Come rivelato da 'Sky', Sampdoria e Siviglia hanno trovato l'accordo definitivo per il trasferimento in Spagna di Luis Muriel: ai blucerchiati, che si tengono il 20% su una futura rivendita, vanno 20 milioni di euro. Il colombiano, arrivato nel gennaio del 2015, si appresta così a lasciare Genova dopo due campionati e mezzo.

Secondo noi: Addio inevitabile. Che però non può non indebolire ulteriormente una Sampdoria che già ha perso Schick, che già si è vista sfuggire Ilicic passato all'Atalanta, che già ha ceduto Bruno Fernandes e che a meno di sorprese non accoglierà Sneijder. I motivi per essere preoccupati, in attesa di inevitabili operazioni in entrata, ci sono e non sono pochi.

Roma-Defrel, fumata grigia

I 18 milioni più bonus offerti dalla Roma al Sassuolo per avere Gregoire Defrel non sono bastati per portare l'attaccante francese alla corte del suo estimatore Di Francesco. Oggi si è svolto un incontro tra le due dirigenze, che non ha però portato alla fumata bianca. Si continuerà a trattare.

Secondo noi: Bene che la Roma non molli la presa per Defrel, giocatore che Di Francesco conosce bene avendolo già allenato al Sassuolo. Anche e soprattutto per la doppia valenza offensiva dell'ex cesenate: attaccante come in Emilia, e dunque potenzialmente vice-Dzeko, ma anche esterno offensivo da tridente, ruolo che in carriera ha già ricoperto.

Gregoire Defrel, attaccante del Sassuolo, in azione contro la Roma, Serie A 2016-17 (Getty Images)Getty Images

La Juve ha scelto: Pinsoglio resta

Secondo 'Sky', sarà Carlo Pinsoglio il terzo portiere della Juventus nella prossima stagione. L'estremo difensore piemontese, 27 anni, torna così alla base dopo una serie quasi infinita di prestiti in Serie B (Pescara, Vicenza, Modena, Livorno, Latina). Convocato per la prima parte della preparazione, andrà a coprire alle spalle a Buffon e, molto probabilmente, a Szczesny.

Secondo noi: Con Audero destinato al Venezia, la Juventus punta su un prodotto di casa poco rinomato e a digiuno di esperienze in Serie A. Comprensibile che agisca in questo modo, considerando che i "numeri 22" non devono per forza essere dei profili prestigiosi e dal curriculum lucente. Anzi.

Ufficiale: Andreolli al Cagliari

Svincolatosi dall'Inter una settimana fa, Marco Andreolli ha immediatamente trovato una nuova squadra: il Cagliari ha annunciato ufficialmente il suo arrivo. Il comunicato del club rossoblù: "Marco Andreolli è un nuovo giocatore del Cagliari. Il difensore ha firmato un contratto che lo lega alla società rossoblù per le prossime due stagioni".

Secondo noi: L'Andreolli visto nell'ultima parte della scorsa stagione, ovvero nelle uniche partite regalategli dall'Inter dopo gli addii di de Boer e Pioli, non ci era dispiaciuto. Anzi. Ma il club nerazzurro ha deciso di non confermarlo. Buon per il Cagliari, che per i prossimi due anni si porta a casa un difensore d'esperienza per sopperire all'addio di Bruno Alves.

Ufficiale: SPAL, presi Paloschi e Viviani

Attaccante e centrocampista. Dopo aver sistemato la difesa, la SPAL mette a posto anche gli altri reparti: ecco Alberto Paloschi dall'Atalanta e Federico Viviani dal Verona. Come comunicato dal neopromosso club ferrarese, entrambi arrivano in prestito con diritto di riscatto.

Secondo noi: Due colpi di livello per un club che sta facendo le cose per bene al suo rientro in Serie A. Paloschi, poi, se trova fiducia e continuità è un attaccante che in una medio-piccola può fare la differenza. Nonostante l'esperienza disastrosa di Bergamo non possa non averlo segnato nell'animo.