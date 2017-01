Le cinque trattative che vi siete persi oggi (16/1)

Robben prolunga con il Bayern

L’olandese ha trovato l’accordo con i bavaresi per estendere di un’altra stagione il suo contratto, che sarebbe altrimenti scaduto al termine di questa stagione.

Secondo noi: l’olandese ha ancora molto da dare e, se in condizioni fisiche decenti, è ancora in grado di fare la differenza in Europa.

Il Leicester ci riprova per Acerbi

Le Foxes sono tornate alla carica per Francesco Acerbi, difensore del Sassuolo che ormai da un paio di stagioni sta giocando ad alti livelli. Presentata la terza offerta in poche settimane per il difensore, stavolta da 13,6 milioni di euro. Solita risposta del Sassuolo: no.

Secondo noi: fa bene il Sassuolo a battere cassa per il suo difensore che, soprattutto per le cifre che girano in Premier League, può valere molto di più.

La Roma ora vuole Defrel

I giallorossi, vista l’assenza di Salah per la Coppa d’Africa e la difficoltà ad arrivare ai due obiettivi primari, Feghouli e Musonda, ci riprova per il francese del Sassuolo, che può essere utilizzato sia da prima punta che da esterno.

Secondo noi: conoscendo il Sassuolo, sarà una trattativa non semplice per la Roma, che comunque vira su un giocatore che conosce bene il campionato italiano e che può garantire un certo contributo alla causa.

Il Real fa follie per Isak

I blancos hanno sborsato ben 10 milioni di euro, circa 95 milioni di corone svedesi, per assicurarsi le prestazioni del gigante svedese classe 1999 dell’AIK Solna. Isak firmerà un contratto di cinque anni, ma l’operazione sarà effettiva da giugno per il blocco del mercato che ferma il Real Madrid.

Secondo noi: Il giocatore è assolutamente promettente e diventerà il calciatore under 21 più pagato della storia del calcio svedese, battendo il primato attuale detenuto da Ibrahimovic, che passò nel 2001 dal Malmoe all'Ajax per la cifra di 7,8 milioni di euro. Resta da capire se rispetterà le attese o se si rivelerà un flop come Odegaard.

Payet chiede la cessione

Il giocatore francese, in rotta con il West Ham, potrebbe chiedere al club londinese di liberarlo per permettergli di tornare al suo club di origine, il Marsiglia. Un’operazione che però il West Ham non accetterà di buon grado, nonostante i rapporti siano al minimo, e nonostante il giocatore stia insistendo molto per lasciare Londra.

Secondo noi: viste le potenzialità di Payet, espresse al massimo durante l’europeo di casa e durante la stagione scorsa, sarebbe uno spreco che il francese tornasse in una squadra di medio livello come il Marsiglia.