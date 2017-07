Le “fughe pazze”? Cassano dal Verona è l’ultima di una lunga serie…

In ambito di calciomercato, il quasi improvviso (e nuovo) addio di Cassano al Verona è stato senza dubbio l’argomento principale di oggi. A differenza di cinque giorni fa, la separazione dell’attaccante dal club di via Francia è definitiva, con Fantantonio che ha inoltre detto addio al calcio giocato.

Tuttavia, il mondo del pallone narra altri casi analoghi, o comunque molto simili, a quello dell’ormai ex talento di Bari Vecchia. Andiamo a ripercorrerli.

CHRISTIAN VIERI – Nel caldo luglio del 2006, tra “Calciopoli” e il trionfo dell’Italia ai mondiali tedeschi, il centravanti, che ha da poco terminato l’esperienza in Ligue 1 col Monaco, firma un contratto annuale con la Sampdoria. La presentazione ufficiale è qualcosa di indimenticabile: migliaia di tifosi blucerchiati lo attendono per dargli il benvenuto. Sembra l’inizio di un lungo idillio. Eppure, un mese più tardi succede qualcosa di inaspettato: Vieri, a causa dei problemi al ginocchio che gli avevano fatto saltare la Coppa del mondo, pensa seriamente di abbandonare il calcio, e così decide di non partire con i compagni per il ritiro di Moena. La Sampdoria concede all’ex Lazio e Inter un mese di tempo di riflessione, ma Bobo” non torna indietro e lascia la società genovese. Nonostante tutto, alla fine di agosto, sottoscrive un contratto da 1.500 euro mensili con l’Atalanta e la telenovela finisce.

Christian Vieri - UEFA Cup with Monaco - 2006Eurosport

CARMINE GAUTIERI – In termini di trasferimenti, la stagione 2004/2005 è senza dubbio quella di Carmine Gautieri. L’ex esterno offensivo cambia infatti ben quattro casacche! Durante l’estate 2004 passa dall’Atalanta al Lecce, in quanto voluto fortemente dal tecnico Zdemek Zeman, ma prima dell’inizio del campionato torna a Bergamo per motivi familiari. A gennaio scende nella vecchia Serie C1, ingaggiato dal nuovo Napoli di De Laurentiis, ma la permanenza in azzurro dura appena un mese (5 presenze e 1 gol): verso la fine del mercato torna al Piacenza, compagine di Serie B.

OBI MIKEL – L’approdo del centrocampista nigeriano al Chelsea è molto controverso. Il Manchester United dichiara di averlo preso in sinergia con i norvegesi del Lyn, con cui lo stesso Mikel gioca nell’annata 2005/2006. Ma a febbraio 2006 i “blues” si inseriscono con forza, sostenendo di aver ha contribuito alla sua formazione e di aver già un principio di accordo l’agente del giocatore. Segue una lunga battaglia legale tra i due club, ma alla fine Mikel firma per i londinesi, affermando che era sempre stato il suo desiderio. Tuttavia, secondo alcune c.d. “voci di corridoio”, il mediano era scoppiato in lacrime una volta saputo di non giocare con il Manchester…

mohamed sissokoEurosport

MOMO SISSOKO – Lo scorso 17 febbraio, la Ternana ufficializza un notevole colpo per la Serie B: Momo Sissoko, veterano regista di centrocampo, 35 anni ed ex Juventus e Fiorentina, firma con gli umbri. Il calciatore era svincolato, in quanto un mese prima aveva concluso l’esperienza in India con la maglia del Pune. Il nuovo percorso con la casacca rossoverde termina quasi prima di cominciare: a ridosso della gara contro il Trapani, Sissoko non figura tra i titolari, e il giocatore non prende molto bene questa scelta, decidendo di non salire in pullman col resto della squadra. Scontata l’immediata rescissione contrattuale. A metà aprile riparte dagli indonesiani del Mitra Kukar.

MARCELO BIELSA – Poco più un anno fa, il celeberrimo allenatore argentino ha l’accordo con la Lazio. Eppure, all’inizio di luglio Bielsa annuncia di rinunciare all’incarico, con Lotito, il quale afferma di aver già depositato il contratto de “El Loco”, che minaccia una causa in tribunale. Il motivo? Il massimo dirigente biancoceleste non gli aveva garantito i giocatori da lui richiesti. Per questo motivo, sulla panchina della Lazio viene richiamato Simone Inzaghi, che è poi artefice di quest’ultima ottima stagione.

Raffaele Campo