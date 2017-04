Le pagelle di Atalanta-Bologna 3-2

=== ATALANTA ===

BERISHA 6.5 Attento e reattivo sulle conclusioni finali di Di Francesco e Destro, incolpevole sui gol. Il merito della vittoria è anche suo.

MASIELLO 6 Non sbanda e risponde presente quando la situazione diventa più delicata. Qualche nervosismo di troppo.

CALDARA 7 Si conferma giocatore di grande personalità, letale nelle sortite offensive. In difesa è autoritario ed elegante, davanti è decisivo: settimo gol in stagione e tre punti fondamentali per la sua squadra.

TOLOI 6 Gara sufficiente per il difensore brasiliano. Non regala acuti ma non si macchia di nessuna colpa imperdonabile. (dal 64’ D’Alessandro 5.5 Non riesce a dare ulteriore vivacità all’azione offensiva e sbaglia qualche decisione di troppo nell’ultimo passaggio)



CONTI 6.5 Puntuale e decisivo nelle sortite offensive, regala la rete dell’1-0 ai suoi. Mezzo voto in meno per qualche disattenzione di troppo in fase difensiva, come il pallone perso che dà il via all’azione del 2-2 bolognese.

KESSIE 6 Sfortunato. Inizia in modo non entusiasmante ed è costretto a uscire a metà primo temp. (dal 22’Cristante 6.5 Decisivo per il 3-2 con una spizzata aerea intelligente per il tap-in di Caldara.

FREULER 6.5 Solito contributo in termini di dinamismo e fosforo e gol del momentaneo 2-0 a impreziosire la sua prestazione.

SPINAZZOLA 6 Ottimo in fase di spinta, meno attento in fase di copertura. Si fa superare troppo facilmente da Mbaye, agevolando così l’azione che porterà al gol di Destro.

KURTIC 5.5 Meno brillante del solito. Non riesce a dare qualità alle verticalizzazioni nell’Atalanta nel momento più critico e spreca uno splendido suggerimento di Spinazzola nella prima frazione.

GOMEZ 7 Determinante e decisivo, anche senza trovare il gol. L’assist per il primo gol è illuminante, il break sul secondo è mortifero. Stagione da incorniciare. Giocatore di grande livello.

PETAGNA 6.5 Lotta, sgomita, apre varchi e fornisce assist. Ennesima bella prova della punta di Gasperini ma l’appuntamento con il gol è ancora rimandato. (dal 72’ Grassi 6 Si applica come richiesto da Gasperini, aiutando il centrocampo a fare filtro.)

ALL: GASPERINI 6.5 Non è la migliore Atalanta ma i tre punti potrebbero davvero risultare fondamentali nella corsa all’Europa. Grande stagione, comunque vada a finire.

=== BOLOGNA ===

DA COSTA 6 Incolpevole in occasione delle reti dell’Atalanta, attento su un paio di conclusioni.

MBAYE 6 A corrente alternata. Buone sortite offensive (decisiva quella che porta alla rete di Destro), ma molte disattenzioni in fase difensiva. (74’Krafth SV)

GASTALDELLO 5.5 Spesso in ritardo, costretto a fermare con le cattive l’impeto di Papu Gomez. Giornata difficile per il veterano centrale di difesa.

MAIETTA 5.5 Quando Petagna e Gomez dialogano soffre terribilmente. Questo Papu non è un cliente facile per nessuno.

MASINA 6.5 Buona spinta e ottime diagonali difensive. Nella ripresa è bravissimo ad anticipare Petagna, innescato da un bell’assist di Gomez.

DZEMAILI 6 Meno appariscente e incisivo rispetto ad altre occasioni, ha il merito di liberare al tiro Di Francesco per il momentaneo 2-2, con un tocco sapiente.

VIVIANI 6.5 Regia di qualità e intelligenza calcistica. Nel secondo tempo guida la manovra di un ottimo Bologna. (83’Petkovic SV)

TAIDER 6 Un giocatore con le sue doti tecniche può e deve dare di più. Meglio nella ripresa, quando il Bologna sale di tono.

KREJCI 5.5 Abulico e fuori dal match per buona parte della gara. Il ceco non riesce a incidere in fase offensiva ed è distratto quando è chiamato a dare una mano alla difesa. Giornata no. (dal 78’Okwonkwo SV)

DESTRO 6.5 Ritrova il gol che gli mancava da molto tempo, con un tap-in da punta vera. Nella ripresa non riesce a sfruttare nel migliore dei modi una grande occasione a tu per tu con Berisha.

DI FRANCESCO 7 Grande gara del figlio d’arte rossoblu. Un assist, un gol e tanta vivacità che mette in estrema difficoltà la difesa dell’Atalanta.

ALL: DONADONI 6 Il Bologna non demerita ma alla fine deve arrendersi alle maggiori motivazioni dei bergamaschi. Stagione difficile, in generale.