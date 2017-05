Le pagelle di Bologna-Juventus 1-2

===BOLOGNA===

DA COSTA 6.5 Compie una serie di ottimi interventi sui tentativi di Higuain e Dybala (straordinario il suo colpo di reni sul tiro a giro chirurgico dell’argentino), incolpevole sul gol di Kean. Ottima gara.

KRAFTH 6 Gioca una buona gara in fase di copertura, decisivo nel primo tempo in scivolata su un sinistro di Sturaro (dal 75’Petkovic SV)

TOROSIDIS 5.5 Adattato centrale, non sembra particolarmente a suo agio. Nessun errore grave ma poca dimestichezza col ruolo.

GASTALDELLO 6 Guida la difesa con autorità e piglio. Poche sbavature, sufficienza piena.

MBAYE 6.5 Duello rusticano con Lichtsteiner sull’out. L’esterno di Donadoni non ne esce sconfitto, anzi. Buona prova in entrambe le fasi.

PULGAR 6 Il cileno svolge un buon lavoro di raccordo fra difesa e centrocampo: quantità al servizio della squadra. (dall’85’ Nagy SV)

VIVIANI 6 Buone geometrie e una punizione velenosissima che mette paura ad Audero. Oggi, però, non ruba l’occhio.

TAIDER 7 La perla a giro che porta in vantaggio il Bologna è davvero una gioia per gli occhi. Giocatore dalle doti tecniche invidiabili, questa non è certo una novità.



OKWONKWO 6 Leggermente impacciato all’inizio, cresce con il passare dei minuti. Giovane interessante, da tenere d’occhio il prossimo anno.

KREJCI 6 lotta e corre per il bene della squadra. La sensazione è che possa, però, dare di più. Le qualità ci sono, quest’anno si sono viste a intermittenza (dal 67’ Masina 5.5 Perde Kean sul tap-in di testa decisivo)

DESTRO 5.5 Parte benino ma si spegne troppo presto. Abulico e svagato nella ripresa, quando sarebbe servito il suo apporto in termini di difesa del pallone e peso offensivo.

ALL.DONADONI 6 Stagione altalenante e a tratti sfortunata e l’epilogo del match di oggi ne è l’emblema.

===JUVENTUS===

AUDERO 6 Il giovane portiere bianconero è incolpevole sul tiro a giro che lo fredda al 52’. Per il resto è ordinaria amministrazione.

LICHTSTEINER 6 Il treno svizzero se la deve vedere con un ottimo Mbaye. Solito contributo in termini di agonismo e grinta.

BARZAGLI 6.5 Guida il reparto, in assenza degli inseparabili Bonucci e Chiellini. Solito esempio di affidabilità ed esperienza.

BENATIA 6 Non sbanda mai. Ha dimostrato durante il corso dell’anno di non essere una semplice alternativa.

ASAMOAH 6 Sufficienza piena per il ghanese. Qualche ottimo spunto in fase di spinta e buona presenza in fase difensiva.

MARCHISIO 5.5 Il centrocampista bianconero non brilla e lascia troppo spazio a Taider, poco prima del tiro a giro che porta in vantaggio il Bologna. Gara opaca. (56’ Pjanic 7 il suo ingresso è decisivo. La Juve si affida alle sue invenzioni e il bosniaco fa partire l’azione del pareggio e confeziona l’assist per il 2-1. Dal punto di vista tecnico non si discute, mai. )

KHEDIRA 6 Si dimostra abile e arruolabile per la finalissima di Cardiff. Giocatore sempre fondamentale per gli equilibri di Allegri (59’ Mandzukic 6 Buon impatto sulla gara in termini di fisicità e personalità)

CUADRADO 5.5 Nervoso, falloso e abulico. L’ultimo mese non è stato brillantissimo. Decisivo nel corso della stagione ma ora Allegri dovrà capire se utilizzarlo sin dal primo minuto a Cardiff.

DYBALA 6,5 Un gol fatto, uno splendido sfiorato e tanti tocchi di qualità. Sonnecchia nel primo tempo ma quando decide di entrare in partita… (79’ Kean 7 L’ingresso di Pjanic è decisivo ai fini della rimonta della Juve ma oggi non si può che celebrare questo ragazzo che segna il gol del definitivo 2-1. Entra subito in partita facendo vedere accelerazioni e movimenti davvero interessanti e al 94’ è puntuale e freddo con il tap-in di testa in mischia che sentenzia il Bologna. Primo gol di un classe 2000 in Serie A. Profumo di predestinato. )

STURARO 6 Generoso e duttile, va vicino alla rete in due occasioni. Il sei è meritato.

HIGUAIN 5.5 Polveri bagnate oggi. Movimenti da fenomeno qual è ma troppa mollezza al momento della conclusione. Forse la testa era già a sabato.

ALL. ALLEGRI 6.5 La Juve vince, ancora. Stagione da incorniciare, in attesa dell’ultimo appuntamento.