Le pagelle di Bologna-Napoli 1-7

Le pagelle del Bologna

Antonio MIRANTE 5 – Disorientato. Pesanti responsabilità sulla punizione di Mertens ed errori sparsi sintomo di insicurezza generale. Sotto assedio. (79’ DA COSTA 6 – Incolpevole sul gol di Mertens)

Vasilis TOROSIDIS 6 – Concede inevitabilmente qualcosa dietro, ma per temperamento è uno dei pochi a salvarsi. Quanto meno ci prova...

Marios OIKONOMOU 4,5 – Serata da incubo per lui, costantemente preso d’infilata. Azione dopo azione...

Domenico MAIETTA 4,5 – Questa volta nemmeno l’esperienza lo trae in salvo. Sperduto.

Adam MASINA 5 – Sfortunato protagonista nell’azione che ha portato alla sua espulsione, con ogni probabilità eccessiva. Però là dietro ballava che era un piacere-

PULGAR 5 – Completamente in balia del reparto avversario. Inerme.

Luca RIZZO 4,5 – Primo tempo da dimenticare per il centrocampista bolognese: impatto zero per lui (46’ VERDI 5 – Non riesce mai a rendersi pericoloso)

Blerim DZEMAILI 5 - Luci (poche) e ombre (troppe). Qualche sporadica conclusione dalla distanza e niente più.

Adam NAGY 5 – Inconsistente e svagato, presenza ectoplasmatica in mezzo al campo.

Ladislav KREJCI 6 – Propizia l’unico gol del Bologna della serata e prova a rendersi pericoloso in altre circostanze.

Mattia DESTRO 4 – I fischi dai quali viene sommerso all’uscita dal campo sono sintomatici della sua serataccia: non riesce a incidere e, nel momento del dunque, calcia il rigore addosso a Reina. Simbolo di una resa incondizionata. (67’ PETKOVIC 5,5 – Solo una chance per lui, l’impatto con il pallone è rivedibile)

All. Roberto DONADONI 4,5 – Gli episodi da moviola (espulsione ingiusta di Masina) non bastano come alibi: prendere sette gol davanti al proprio pubblico è inaccettabile, anche da una squadra stratosferica come quella guidata da Sarri. Resa.

2017, Dries Mertens, Bologna-Napoli, AFPAFP

Le pagelle del Napoli

José Manuel REINA 7,5 – Ipnotizza Destro dal dischetto, fa il miracolo su Krejici, imposta l’azione dello 0-2. Cosa chiedergli di più?

Elseid HYSAJ 5,5 – Qualche piccola esitazione di troppo, specie quella in occasione del gol di Torosidis.

Raul ALBIOL 6 – Serata avara di “straordinari”. Si limita a presidiare la sua zona impostando l’azione dalla prima linea. Neutralizza in modo efficace Mattia Destro.

Nikola MAKSIMOVIC 6 – Vedi sopra, serata relativamente tranquilla.

Faouzi GHOULAM 6,5 – Puntuale nelle discese sulla fascia sinistra, chirurgico nei cross centrati in mezzo.

Piotr ZIELINSKI 7,5 – L’assist a lungo gittata – sinistro di controbalzo di coefficiente di difficoltà altissimo – a mandare in porta vale il prezzo del biglietto. (73' GIACCHERINI 6 - Ultima parte in totale scioltezza)

DIAWARA 6,5 – Non si fa condizionare dai fischi del pubblico e disputa una prova ordinata e autoritaria, al netto di un solo grave errore di impostazione. Personalità immenso per questo ragazzo classe 1997. (62' ALLAN 6 - Si limita a congelare il possesso nel finale)

Marek HAMSIK 9 – Doppio destro sotto l’incrocio, colpo di testa di controbalzo, corredo di giocate stratosferiche a innescare i compagni. Semplicemente, mostruoso!

José Maria CALLEJON 4,5 – L’assist per la rete di Hamsik, poi il buio pesto: schiacciata di stampo pallavolistico in area già di per sé passibile di espulsione, quindi sconsiderata reazione che gli vale il rosso diretto. Sciagurato.

Dries MERTENS 8,5 – Folletto imprendibile nonché capocannoniere in solitaria del campionato di Serie A dall’alto delle sue 16 marcature. Un gol più bello dell’altro per pulizia dell’esecuzioni, un assist da urlo a mandare in porta Hamsik. Ai limiti dell’illegalità calcistica.

Lorenzo INSIGNE 7 – Azzecca la scelta in campo aperto indirizzando sul primo palo: il gol dello 0-2 è già una sentenza sulla partita. (80’ ROG sv)

All. Maurizio SARRI 9 – Principale artefice di un’orchestra perfettamente intonata: merita solo applausi questo fenomenale maestro di calcio e finissimo stratega. Eccellenza italiana.