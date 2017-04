Le pagelle di Bologna-Udinese 4-0

=== BOLOGNA ===

MIRANTE 6 Buone risposta su De Paul e Zapata, negli unici due veri tentativi dell’Udinese. Presente.

TOROSIDIS 5.5 Non è al meglio e si vede. Unica nota stonata del bel pomeriggio rossoblu. Troppi errori nel primo tempo, out nella ripresa. (dal 52’Krafth 6 Ordinaria amministrazione. L’attacco dell’Udinese non lo impensierisce.)

GASTALDELLO 6 Prova di autorità e controllo, contiene Zapata e Thereau con esperienza e fisicità. (87’Oikonomou SV)

MAIETTA 6.5 Preciso e puntuale negli interventi. Spazza via nei pressi della linea di porta un pericoloso colpo di testa di Jankto.

MBAYE 6.5 Buona prova sull’out di destra. Cambia lato dopo l’uscita di Torosidis ma mantiene alta l’attenzione e il livello della sua prestazione.

DONSAH 6.5 Bello e decisivo il cross per il vantaggio di Destro. Ottima prova in mezzo al campo: quantità al servizio della squadra.

VIVIANI 6.5 Solito fosforo e qualità al servizio dei compagni. Non ruba l’occhio ma è sempre prezioso. (75’Petkovic SV)

TAIDER 7 Segna, cuce il gioco e aiuta la manovra della squadra con la sua innegabile qualità. Giocatore discontinuo ma estremamente importante.

KREJCI 7 Un assist (8° in stagione), movimento e qualità al servizio della squadra. Il ceco è un giocatore sicuramente interessante. Deve, però, migliorare il rapporto con la rete: troppo “timido” sotto porta.

DESTRO 7.5 Due gol fatti, un terzo (splendido) annullato giustamente, tanto movimento per la squadra. Giocatore dalle grandissime potenzialità, può e deve fare di più, a partire dalla prossima stagione. Nel frattempo può incrementare il bottino nelle prossime uscite: le reti fino ad ora sono 9, la doppia cifra è vicina e non coglierla sarebbe un delitto.

VERDI 7 Insieme a Destro è il giocatore dal quale ripartire. Vivace, tecnico e decisivo. La Lega Calcio sembra negargli il sesto gol in stagione (autorete assegnata a Danilo) ma poco importa.

ALL: DONADONI 7 Grande partita della sua squadra: determinata, attenta, cinica. Davvero un peccato non essere riusciti ad offrire molte prove di questo livello nell’arco della stagione.

=== UDINESE ===

KARNEZIS 6 Incolpevole sui gol, fa quello che può. Oggi l’intera squadra lo ha tradito.



WIDMER 5 Fuori posizione sulle prime due reti del Bologna. Giornata difficile per l’esterno bianconero.

DANILO 4.5 Sprofonda insieme a tutta la squadra, incapace di invertire la tendenza. L’autorete finale è il simbolo della sua prestazione.

FELIPE 5 Giornata da dimenticare per l’intera retroguardia dell’Udinese e lui non fa eccezione. Spesso distratto e fuori fase.

ANGELLA 5.5 Opaco sia in fase di contenimento sia in quella di spinta. Insufficiente.

BADU 5.5 Fatica a trovare le contromisure per arginare le ripartenze del Bologna. Non si vedono la solita "garra" e il solito dinamismo.

JANKTO 6 Prova a scuotere la squadra nel primo tempo con un colpo di testa che mette qualche brivido alla difesa del Bologna. Sostituito nella ripresa. (dal 46’ Matos 5.5 Non riesce a dare vivacità alla manovra offensiva. Scompare presto dai radar)

HALLFREDSSON 5.5 Prova a creare situazioni pericolose soprattutto da piazzato ma oggi non è giornata.

DE PAUL 6 Nel primo tempo è uno dei pochi a provarci. Costringe Mirante a un bell’intervento su una conclusione da fuori e prova a dare vivacità con spunti isolati. (dal 46’Perica 5 Solo e abbandonato là davanti)

ZAPATA 5.5 Prova a fare a sportellate nel primo tempo ma si capisce da subito che non sarà la sua partita. Statico e mai pericoloso.

THEREAU 4.5 Svagato e assente, non entra mai in partita: la sua gara è perfetta sintesi di quella disputata dall’intera squadra. I suoi guizzi sono mancati, soprattutto nel primo tempo, quando un’invenzione poteva fare la differenza. Opaco. (60’Kums 5.5 Entra a match ormai concluso. Non alza il livello della squadra.)

ALL.: DELNERI 5 Oggi la sua squadra è apparsa lontana parente di quella apprezzata per buona parte della stagione. La scelta iper-offensiva, togliendo dal campo probabilmente i due giocatori più “brillanti” (Jankto e De Paul) lascia molte perplessità.