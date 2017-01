Le pagelle di Crotone-Bologna 0-1

Crotone

Alex CORDAZ 6,5 Compie alcuni interventi decisivi per evitare che il Bologna dilaghi. Il destro di Dzemaili è ben indirizzato e difficile da parare.

Aleandro ROSI 5,5 Spinge meno del consueto, soffre la velocità di Di Francesco e va spesso in affanno, commettendo diversi errori.

Federico CECCHERINI 6 Destro non vede molti palloni, se non in apertura di partita. E’ abbastanza puntuale in chiusura.

Gianmarco FERRARI 5,5 Esita troppo ad uscire in chiusura sul gol di Dzemaili. Paga l’esitazione.

Bruno MARTELLA 6 Ha la volontà di riscattarsi dopo l’errore nel finale con la Lazio, e si propone spesso alle spalle di Palladino per creare superiorità. La volontà non manca, fa meglio di molto compagni.

Marcus ROHDEN 5 Ha sul piede destro l’occasione per pareggiare la partita, ma calcia addosso a Mirante. Sono palloni che possono anche cambiare una stagione, e questo non era molto difficile. (dal 77’ SIMY 6 Un buon ingresso, gioca alcuni palloni pericolosi e in un quarto d’ora si rende più pericoloso di Falcinelli e Trotta).

Leonardo CAPEZZI 5,5 Una punizione alta, un destro da fuori che esce dallo stadio e diversi altri errori. Non era decisamente la sua versione migliore quella vista in campo stasera. (dal 57’ Andrea NALINI 6 Cerca di dare un po’ di energia spingendo sulla fascia ma riceve pochi palloni giocabili).

Lorenzo CRISETIG 5 Uno sprazzo del Crisetig che fu, con una discesa elegante sulla fascia chiusa da un cross sballato. Non si ricorda nulla di più nella sua partita.

Raffaele PALLADINO 6,5 L’unico del tridente offensivo che si propone su buoni livelli. Tutti i palloni che tocca diventano in qualche modo pericolosi e giocabili per i compagni, che non li sfruttano.

Marcello TROTTA 5 Sbaglia una buona occasione nel primo tempo da posizione molto favorevole, ben servito da Palladino. Poi scompare dalla partita, non segna più. Nessun gol nelle ultime otto presenze. (dal 64’ Eddy GNAHORE 5,5 Non dà un grande contributo, anzi, perde qualche pallone di troppo).

Diego FALCINELLI 5,5 Meglio del compagno di reparto, ma mai realmente pericoloso o incisivo in zona d’attacco. Poteva e doveva fare di più.

All.: Davide NICOLA 5 Tanta buona volontà ma poche idee, poche strutture di gioco e tanta confusione. Così non si va lontano.

Bologna

Antonio MIRANTE 6,5 Una parata decisiva di piede su Rohden mette in cassaforte la vittoria. Si è fatto trovare pronto nel momento cruciale.

Vassilis TOROSIDIS 5 Molto nervoso in apertura, si stuzzica con Palladino, che lo mette in grande difficoltà, poi esce per infortunio. (dal 29’ pt Emil KRAFHT 6 Limita le sortite offensive degli avversari e non soffre quasi mai)

Daniele GASTALDELLO 5,5 Sfortunato come Torosidis, esce prima dell’intervallo per infortunio. In campo soffre specialmente quando il Crotone alza i giri del motore dalla mezz’ora in poi. (dal 41’ Marios OIKONOMOU 5,5 Un po’ in sofferenza nel finale, sbaglia la misura dei passaggi e viene saltato in qualche occasione).

Domenico MAIETTA 6,5 Sicuro e ben posizionato, annulla Trotta e contiene Falcinelli. Nel finale prova una sortita offensiva e porta la palla lontano dai pericoli, con esperienza.

Adam MASINA 6 Non si propone granché in fase offensiva, cerca di non andare in affanno e ci riesce.

Blerim DZEMAILI 7 Segna il gol decisivo, il gol che allontana quasi definitivamente il Bologna dalle sabbie mobili. Questo basta e avanza per la stagione dei felsinei.

Adam NAGY 6,5 Che personalità questo ragazzo, merita di giocare. Sempre a testa alta, non ha mai paura di rischiare la giocata. Fantastica la volata che porta alla grande occasione di Krejci.

Federico VIVIANI 5,5 Un po’ smunto, non affonda mai il colpo. Batte male anche le sue consuete e pericolose punizioni. (dall’83’ Erick PULGAR sv).

Ladislav KREJCI 6,5 Va vicinissimo al gol dell’anno con un destro al volo che Cordaz disinnesca in corner. Sarebbe stata la ciliegina sulla torta di una buona prestazione.

Federico DI FRANCESCO 6 Tanta corsa ed altrettanto sacrificio. Il rientro di Verdi si avvicina, lui cerca di dare tutto.

Mattia DESTRO 5,5 Va bene lo spirito di sacrificio e la voglia di mettersi a disposizione, ma non segna da troppo tempo ed il gol che sbaglia nel primo tempo denota poca concentrazione.

All.: Roberto DONADONI 6 Non un bel Bologna, affatto, ma quanto basta per mettere in cassaforte la vittoria e forse la salvezza. Ora è atteso da una seconda parte di stagione tranquilla.