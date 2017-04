Le pagelle di Crotone-Milan 1-1

Le pagelle del Crotone

Alex CORDAZ 7 - Tre grandi parate nei finali di tempo: le prime due su Suso, l’ultima in tuffo su Deulofeu.

Aleandro ROSI 6,5 - “Soffre normalmente” contro Deulofeu con una salvataggio provvidenziale sulla riga di porta.

Federico CECCHERINI 6 - Si divide tra Deulofeu e Lapadula rischiando il rigore sul primo. Infortunato nel finale.

Dal 70’ Noë DUSSENNE 5 - Entra nel peggior momento possibile quando il Milan è in forcing, sverniciato da Suso e Deulofeu.

Gianmarco FERRARI 6 - Ruvidissimo, per lui è più dura che per Ceccherini sdoppiarsi in marcatura perché Martella si sgancia sempre.

Bruno MARTELLA 6 - Gioca un grande primo tempo di spinta furiosa e filtrante, però si dimentica di difendere e contro Suso (poi Deulofeu) non è una gran mossa.

Marcus ROHDEN 6,5 - Unico straniero del Crotone, alza il tasso tecnico e sfiora il gol a inizio ripresa appena prima del pari rossonero. Dall’81’ Leonardo Capezzi s.v.

Andrea BARBERIS 6,5 – “Scalda i guanti” di Donnarumma con una punizione sotto l’incrocio e che ritmo a centrocampo contro tutti i portatori avversari.

Lorenzo CRISETIG 6 - Crolla nel finale dopo un’ora di notevole schermo e pressing su Kucka.

Andrea NALINI 6 - Confermato da Nicola dopo l’ottima prova di Marassi, “finisce presto” ma prima serve a Trotta l’assist (ponte aereo) del vantaggio.

Dal 53’ Adrian STOIAN 5,5 - Nicola lo sceglie per riordinare le linee ma il romeno gioca lontano dal cuore del gioco.

Diego FALCINELLI 6,5 - Una singolare domenica al servizio di Trotta: non calcia mai in porta, però che gran rifinitura.

Marcello TROTTA 7 - Non segnava da ottobre: si sblocca subito contro il Milan, Banti e Donnarumma gli negano una doppietta che altre due volte. Super partita.

Allenatore Davide Nicola 7 - Sorprende il Milan con un altissimo ritmo di gioco pagato solo nel finale: il Crotone resta in corsa e allo stato attuale meriterebbe l’impresa promozione.

Serie A 2016/17, Crotone-MilanLaPresse

Le pagelle del Milan

Gianluigi DONNARUMMA 7 - Due parate straordinarie su Barberis (punizione) e Trotta in avvio di parziali.

Davide CALABRIA 5 - Martella spinge, Nalini passa, Falcinelli crossa: lui mai.

Cristian ZAPATA 5,5 - Sul gol di Trotta, la marcatura è disastrosa. Partecipa (molto) attivamente alla rete del pari.

Gabriel PALETTA 6,5 - Dietro si balla, però segna il gol del pareggio e fa un bel recupero in corsa su Trotta

Leonel VANGIONI 6 – Soffre Rohden ma è meglio di De Sciglio e da un suo cross nasce il gol di Paletta. Dal 90’ Gustavo Gomez s.v.

Juraj KUCKA 5 - L’assist per Paletta è l’unica cosa buona di una partita chiusa con la terza espulsione di una stagione proprio no.

Manuel LOCATELLI 5,5 - Sorpreso dal pressing avversario, rinsavisce senza incanti nella ripresa.

Mati FERNANDEZ 5,5 - Tanto fumo e pari impegno, certo che alla fine lascia davvero poche tracce. Dal 78’ Lucas Ocampos s.v.

SUSO 6,5 - Si sblocca a fine primo tempo, meglio nella ripresa da trequartista. Ha giocato meglio di così però il Milan non può prescindere da piedi così.

Gerard DEULOFEU 7 - Cala in fondo ma quando s’accende è semplicemente devastante. Dall’86’ Carlos Bacca s.v.

Gianluca LAPADULA 6,5 - Non manca il solito fosforo, certo però che a porta vuota calcia addosso a Rosi nell’unica chance concessagli.

Allenatore Vincenzo Montella 6 - Assenze pesanti, squadra in calo, quinto posto lontano. La strada è ancora lunga e ci vorranno altre risorse umane.