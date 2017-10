Le pagelle di Crotone-Torino 2-2

===CROTONE===

Alex CORDAZ 6,5 – Un paio di grandi parate a salvare la porta. Attento.

Mario SAMPIRISI 6 – Discreta prova a destra dove Niang, dalla sua, combina poco.

Federico CECCHERINI 6,5 – Preciso in parecchi chiusure, specie nel primo tempo.

Arlind AJETI 6 – Un po’ confusionario e certamente non uno spettacolo a livello estetico, ma comunque a lungo efficace. Nel finale paga un po’ gli sforzi profusi e scende.

Bruno MARTELLA 7 – Si batte e si sbatte in fase difensiva, trova il gol fondamentale nel momento più difficile della sua squadra. Il primo in Serie A.

Marcus ROHDEN 6,5 – Lo si nota soprattutto nel primo tempo, quando oltre al gol è di grande aiuto nella fase di pressing dei calabresi. Cala decisamente nella ripresa.

Rolando MANDRAGORA 6 – Il discorso del centrocampo del Crotone è più o meno lo stesso per tutti: ottimo primo tempo, ripresa meno brillante. Ma probabilmente i 30°C dello Scida sono un fattore.

Andrea BARBERIS 6 – Vedi sopra.

Adrian STOIAN 6 – Non tantissimo lavoro dal punto di vista della spinta, ma in fase difensiva è sempre lì per dare l’aiuto. Dall’82’ Davide FARAOINI – sv.

Marcello TROTTA 6 – L’apertura per Rohden nel primo tempo è roba sua, poi però scende un po’ e dal punto di vista dell’aiuto difensivo ci mette un po’ meno corsa. Per questa ragione Nicola lo leva. Dal 54’ Andrea NALINI 6,5 – Con l’ingresso di Nalini il Crotone ritrova un po’ di fiato e di aiuti in ripiegamento. Promosso.

SIMY 6,5 – Tantissimo lavoro per la squadra e una presenza fisica sempre fastidiosa per la retroguardia del Toro. Dal 93’ Ante BUDIMIR – sv.

All. Davide NICOLA 6 – Nel primo tempo incarta bene il Torino, anche se il calo fisico della ripresa è evidente. Il gol di Martella cambia le sorti di una partita in un momento in cui i suoi erano veramente sotto al punto di vista fisico. Poi è sfortunato nel finale, ma se c’è da fare un appunto al Crotone è proprio questo: la generale tenuta dei secondi tempi. Dal punto di vista tattico, poco da dire: il suo 4-4-2 è preciso e il Crotone tutto sommato sa sempre quel che deve fare.

===TORINO===

Salvatore SIRIGU 6 – Forse un po’ impreciso in un paio di situazione lungo il corso della partita, è però fondamentale nel recupero quando salva su Nalini.

Lorenzo DE SILVESTRI 6 – A salvarlo il gol. Nell’uno contro uno perso che porta al primo gol è infatti piuttosto ingenuo nel concedere il destro al suo avversario.

Nicolas N’KOULOU 5,5 – Non sempre attento e soprattutto molto spesso scoordinato nei suoi interventi difensivi.

Emiliano MORETTI 5,5 – Di tanto in tanto si perde Simy, pagando dazio anche dal punto di vista fisico.

Cristian MOLINARO 5,5 – A sinistra il Torino non sfonda praticamente mai.

Tomas RINCON 5,5 – Ci si aspetterebbe di più da uno con le sue qualità, ma evidentemente il rientro dal sudamerica e il successivo viaggio a Crotone diventano un fattore. Dall’81’ BOYE – sv.

Daniele BASELLI 6 – Prova a dettare i ritmi al Toro che però, senza la profondità di Belotti, è una squadra terribilmente prevedibile.

IAGO FALQUE 6 – Il lampo del gol e poco più. Pochino per un giocatore delle sue qualità.

Adem LJAJIC 5 – Vivacchia. E con questa definizione c’è tutta la sua gara.

Mbaye NIANG 5,5 – Parte bene, poi cala drasticamente, con il Crotone sempre pronto a portagli un raddoppio.

Umar SADIQ 5 – Non è Belotti e si vede. Il Toro prova a imbeccarlo, ma è spesso in ritardo o prevedibile nella sua giocata.

All. Sinisa MIHAJLOVIC 5 – Al suo Torino sembra sempre mancare un centesimo per fare un euro. Produce e fa punti in certe partite, si perde nel nulla in altre. A Crotone il suo Toro sbaglia approccio, va sotto, si riprende, gira la gara, ma poi si spegne dopo il gol beffa del 2-1, salvandosi solo in pieno recupero. I problemi sono due: il primo è che questa squadra continua a subire gol. Il secondo è che su questi campi, al Toro, spesso, sembra mancare la mentalità giusta. E se quella non sa darla l’allenatore…