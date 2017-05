Le pagelle di Crotone-Udinese 1-0

--- CROTONE ---

Alex CORDAZ 6.5 – Quando chiamato in causa risponde sempre presente, salvando i suoi in un paio di occasioni

Aleandro ROSI 6.5 – Uno dei più positivi. Fin dall'inizio prova a spingere - a volte senza troppi ragionamenti – e tiene viva la squadra sulla corsia destra. La sua diagonale difensiva è sempre una sicurezza; sfiora anche il gol a metà secondo tempo con un gran colpo di testa in area.

Federico CECCHERINI 6 – Prova d'ordine e di controllo nelle retrovie. Tiene a bada insieme al compagno di reparto Zapata e Thereau senza troppo soffrire.

Gianmarco FERRARI 6 – In combine con il compagno di reparto gioca un gara di controllo rischiando oggettivamente poco.

Mario SAMPIRISI 6 – Schierato in un ruolo non suo, disputa una partita ordinata senza commettere errori.

Loerenzo CRISETIG 6 – In mezzo al campo fa legna lasciando a Barberis l'incombenza di organizzare. Il suo compito è portato a termine al meglio.

Andrea BARBERIS 6 – Belle le sue traiettorie da calcio piazzato, sempre o quasi perfette per i colpi di testa dei compagni.

Marcus ROHDEN 6.5 – Primo gol in stagione e in serie A, avvenuto nel momento in cui il pubblico esultava per gli svantaggi di Empoli e Genoa. Gioia incontenibile e speranze che aumentano. La sua partita, nel complesso, è molto positiva.

Andrea NALINI 6 – Titolare ormai da qualche giornata, con la sua velocità e dei piedi discreti mette in difficoltà la difesa bianconera. Giocatore da tenere sotto osservazione (dal 71' Maxwell ACOSTY 6 – Entra e mette la sua velocità al servizio della squadra. Per la verità serve poco, ma l'importante per il Crotone era portare a casa il risultato).

Marcello TROTTA 6.5 – Utile in avanti ma anche in aiuto alla difesa con i suoi ripiegamenti. Partita di grande cuore, cosa che tutti i giocatori del Crotone hanno in questo periodo.

Diego FALCINELLI 7 – Mobilissimo come sempre, ingaggia un duello con Scuffet che nel primo tempo viene vinto dal portiere bianconero. E' una delle anime di questo Crotone, un trascinatore che si fa amare dal suo pubblico per impegno e volontà.

All. Davide NICOLA 8 – Un'altra gara per avvicinare l'impresa, che ora è sempre più vicina. Con due giornate da giocare e un punto da recuperare sull'Empoli la speranza aumenta sempre più. Solo elogi per lui e i suoi ragazzi, davvero encomiabili.

Rohden - Crotone-UdineseLaPresse

--- UDINESE ---

Simone SCUFFET 6.5 – Si oppone più di una volta con grande autorità ai tentativi di Falcinelli, mentre può poco sul sinistro a tu per tu di Rohden.

Silvan WIDMER 6 – Uno dei migliori dei suoi. Attivo, come sempre, sulla destra con diversi cross interessanti. Purtroppo per lui i compagni d'attacco non sono sufficientemente “sul pezzo”.

DANILO 5 – Si perde Rohden in occasione del gol evidenziando qualche difficoltà, forse poca voglia di stare in campo. Meglio quando si lancia in area avversaria sui corner a favore.

FELIPE 5.5 – Come per il compagno di reparto, disattento nell'opporsi a Rohden e in difficoltà nella marcatura di Falcinelli, che si procura anche da solo diverse occasioni pericolose. A inizio ripresa si sveglia con un bel colpo di testa che impegna Cordaz e un palo che avvicina i suoi al pareggio.

Ali ADNAN 5.5 – Una buona occasione a inizio primo tempo poi scompare dal campo.

Emmanuel BADU 6 – Spara in curva la prima occasione dei suoi da buona posizione. In mezzo fa il suo. Bene nel secondo tempo, nel quale crea molto per i suoi soprattutto in ripartenza.

Sven KUMS 5.5 – Senza infamia e senza lode, pochi spunti e gara non troppo positiva (dal 60' Andrija BALIC 5 – Praticamente invisibile dal suo ingresso in campo.).

Rodrigo DE PAUL 6.5 – Piedi molto educati. Qualche giocata di grande talento, un destro che impegna severamente Cordaz a metà primo tempo. Positivo (dall'81' EWANDRO s.v.).

Jakub JANKTO 5 – Non una gara entusiasmante. Poco incisivo.

Duvan ZAPATA 5.5 – Poco motivato, riceve pochi palloni e nel primo tempo è sostanzialmente invisibile. Meglio nella ripresa, dove si impegna e mette in crisi la difesa locale, lanciando per i compagni e facendosi trovare in area di rigore avversaria.

Cyril THEREAU 4.5 – Si trova nella morsa dei difensori rossoblu senza troppo interessa a liberarsi della loro marcatura. Un'ora in campo a timbrare il cartellino e nient'altro (dal 60' Stipe PERICA 5 – Non meglio del compagno, tocca pochissimi palloni).

All. Luigi DELNERI 5.5 – I suoi giocano una ventina di minuti, forse, in tutta la partita. Chiaro che le motivazioni fossero tutte per il Crotone. Non si può dire che l'Udinese non abbia onorato questa partita e il campionato, ma la poca voglia dimostrata da alcuni è parsa palese.