Le pagelle di Genoa-Roma 0-1

===GENOA===

Mattia PERIN 7 – Giusto il tempo di un miracolo a freddo su Dzeko, poi fuori per un problema al ginocchio e l’uscita in lacrime. Bravo e sfortunato. Dall’8’ Eugenio LAMANNA 6 – Incolpevole sul gol.

Armando IZZO 6 – Se non fosse per l’autogol ci sarebbe anche mezzo voto in più. Gioca una gara molto attenta su un cliente scomodo come Perotti.

Nicolas BURDISSO 6,5 – Guida benissimo la difesa a tre del Genoa e controlla con grande attenzione un Dzeko molto mobile oggi.

Ezequiel MUNOZ 6 – Nessuna particolare sfumatura ma una partita onesta dove il Genoa alla fine è punito solo da un episodio.

Darko LAZOVIC 6 – A destra cerca con costanza la superiorità numerica ma la verità è che Emerson oggi controlla la zona alla grande. Tanta corsa e sacrificio, ma alla fine poca sostanza. Dal 77’ Mauricio PINILLA – sv.

Luca RIGONI 6,5 – In mezzo al campo è una certezza. Non butta quasi mai palla ma anzi riesce spesso ad uscirne pulito.

Isaac COFIE 5 – Tante letture sbagliate e una sfida con Strootman e De Rossi che oggi è apparsa davvero impari. Anche tanti semplici appoggi sbagliati.

Diego LAXALT 6 – Spalletti legge bene i potenziali pericoli dagli esterni e rinforza con un Bruno Peres oggi particolarmente attento anche dal punto di vista difensivo. Morale della favola a parte un’occasione a freddo il buon Laxalt, nonostante ci provi con costanza, è quasi sempre contenuto.

Nikola NINKOVIC 6 – Anche lui parte forte ma si trova poi ben controllato in una zona di campo dove i continui accentramenti sono tamponati a turno dai precisi Strootman e De Rossi. Dal 62’ EDENILSON 5,5 – Entra per dare forze fresche all’ultima mezz’ora ma è più quantità che qualità. E al Genoa in quel momento sarebbe servita soprattutto la seconda delle due cose.

Giovanni SIMEONE 5,5 – Si trova a lottare da solo contro Fazio, Rudiger e Juan Jesus. Il risultato è che non la vede praticamente mai.

Lucas Ariel OCAMPOS 6,5 – Il più convincente del reparto avanzato genoano. Tanti dribbling riusciti e una gran giocata nel finale che quasi vale il pareggio.

All. Ivan JURIC 6 – Juric la prepara con la consueta aggressività di sempre ma la Roma di Spalletti all’appuntamento ci arriva con la lezioncina preparata a dovere. E di sorprese così ce ne sono ben poche.

===ROMA===

Wojciech SZCZESNY 7 – Decisivo al minuto 92’ col volo d’angelo a dire di no ad Ocampos, Una di quelle parate che a fine anno possono fare la differenza.

Antonio RUDIGER 6 – Attento e senza mai una sbavatura. Quando gioca così concentrato è un difensore di livello.

Federico FAZIO 6,5 – Come al solito perfetto nella guida di un reparto dove ormai è il capo riconosciuto. Con merito.

Juan JESUS 6 – Emerson gli dà una gran mano nel controllare i tentativi offensivi di Lazovic. Promosso, ma senza particolari lodi a riguardo.

Bruno PERES 6,5 – Bene. Oggi anche attento dal punto di vista degli aiuti difensivi, che era la cosa che più importava a Spalletti. E infatti esce coi crampi. Dall’85’ Konstantinos MANOLAS – sv.

Kevin STROOTMAN 7 – Uomo di un’intelligenza calcistica fuori dal comune. E’ su ogni diagonale di passaggio del Genoa in mezzo al campo. Recupera una quantità infinita di palloni e li ripulisce sempre in maniera lucida.

Daniele DE ROSSI 6,5 – A una certa per lui Spalletti avrebbe pronto anche il cambio, ma poi si accorge che la sua interdizione oggi sarebbe stata fondamentale fino alla fine. Partita di sostanza.

EMERSON 6,5 – E’ cresciuto tanto il brasiliano che sta imparando a difendere e legge le situazioni con tutt’altro occhio critico rispetto ai primi tempi. Oggi perfetto con un cliente scomodo e dribblomane come Lazovic.

Radja NAINGGOLAN 6 – Si mangia un’occasione a freddo nel primo tempo dove con la sua qualità avrebbe potuto fare molto meglio, ma poi è parte integrante di una linea di sostanza. Dall’88’ Leandro PAREDES – sv.

Diego PEROTTI 5,5 – Fischiato a ogni tocco, parte bene ma si spegne subito quando pescato davanti alla porta dal gran passaggio di Dzeko fa troppo l’altruista. Lì esce un po’ dalla partita e da quel momento la difesa del Genoa lo controlla senza particolari patemi. Dal 78’ Stephan EL SHAARAWY – sv.

Edin DZEKO 7 – Non segna ma mette in porta prima Nainggolan e poi Perotti. E nella ripresa prende un palo clamoroso con un movimento da attaccante puro. Perché un centroavanti è vero lo si deve valutare dal numero di gol… ma a volte bisogna andare anche un po’ oltre.

All. Luciano SPALLETTI 7 – Bravissimo il toscano che sa cosa aspettarsi da Juric e si prepara di conseguenza. Schieramento a specchio, più copertura sugli esterni, grande intensità fin dall’inizio. La vittoria della Roma parte da una preparazione alla sfida evidentemente ben studiata a Trigoria. Ah, la sua squadra al momento ha segnato 4 gol in più della Juve e ne ha subiti 18… la tanto osannata difesa bianconera, beh, 14. Occhio alla Roma…