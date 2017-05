Le pagelle di Italia-San Marino 8-0: Lapadula protagonista, bene Berardi

Italia

Simone SCUFFET s.v. - Pura e semplice passerella. San Marino non si avvicina mai alla sua area, consentendogli di vivere 90 minuti di assoluta tranquillità.

Andrea CONTI 6,5 - Gioca in una difesa a 4 e non nel consueto 3-5-2 dell'Atalanta, ma poco cambia: con le sue sgroppate sulla destra è un fattore, tanto da servire a Lapadula la palla dell'1-0 (dal 70' Cristiano BIRAGHI s.v.)

Gian Marco FERRARI 6,5 - A pochi giorni dalla straordinaria salvezza col Crotone, prosegue il proprio magic moment con un gol in nazionale. Dietro tutto bene, tranne un liscio nella ripresa.

Mattia CALDARA 6,5 - Non poteva non lasciare il segno, lui che è per eccellenza il centrale goleador del campionato. Un gol che fa da contorno a una prestazione tranquillissima, visti i pericoli inesistenti creati da San Marino.

Danilo D'AMBROSIO 6 - Meno incisivo di Conti, anche se pure lui quando può fa spesso su e giù per la fascia. Inizia a sinistra, poi passa a destra dopo l'ingresso di Biraghi.

Roberto GAGLIARDINI 6,5 - In campo solo un tempo, porta ordine nell'azione azzurra sbagliando poco. Gioca con la consueta serenità e personalità (dal 46' Danilo CATALDI 6 - Giochicchia senza affondare il colpo, anche se da lui nasce l'ottava e ultima rete)

Daniele BASELLI 6,5 - Un paio di imbucate, su azione e da calcio piazzato, mettono Lapadula nelle condizioni di segnare. Preciso, pur senza strafare (dal 46' Lorenzo PELLEGRINI 6 - Entra all'intervallo, quando la gara non ha più molto da dire, cercando sempre la verticalizzazione per gli attaccanti)

Domenico BERARDI 6,5 - Prende sempre più quota con l'andar della gara, disegnando calcio col suo sinistro e mettendo Lapadula nelle condizioni di andare a segno (dal 46' Matteo POLITANO 7 - Non vuol esser da meno rispetto al compagno di club Berardi e lo dimostra subito, lasciando il segno con un gol in pallonetto da antologia. Stupendo)

Gianluca LAPADULA 8 - Scatenato. Elettrico, segna una tripletta e sembra non esaurire mai la batteria. Belli gli scambi stretti con Petagna, altamente pregevoli due delle tre reti.

Andrea PETAGNA 7 - Cerca in maniera quasi ossessiva, trovandolo spesso, lo scambio veloce con Lapadula, venendo premiato con un gol. Ottimi segnali anche da parte sua (dal 46' Diego FALCINELLI 5,5 - Non una grande comparsata: non ripete quanto fatto nel primo tempo da Petagna, non trova l'intesa con Lapadula e si divora un gol clamoroso a porta vuota)

Federico CHIESA 6 - Il meno positivo dell'attacco azzurro titolare. Un pochino impacciato a sinistra, nonostante sfiori il gol in due occasioni (dal 62' Gianluca CAPRARI 6 - Qualcosina la fa vedere anche lui, che chiama Simoncini a una gran parata: sarebbe stata l'ennesima perla della serata)

All. Giampiero VENTURA 7 - D'accordo, San Marino è San Marino. Il ct può comunque essere felice per uno stile di gioco già assimilato anche da chi non aveva mai giocato con la maglia azzurra.

+++

San Marino

Benedettini 5,5 (46' Simoncini 5,5); Cesarini 5,5 (63' Bonini 5), Cevoli 4,5 (71' Mazza s.v.), Biordi 5 (87' Stefanelli s.v.), Brolli 5; Cervellini 5, Golinucci 5; Hirsch 5, Tosi 5 (56' Della Valle 5,5), Vitaioli 5 (63' Zafferani 5,5); Rinaldi 5. CT: Manzaroli 5