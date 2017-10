Le pagelle di Lazio-Cagliari 3-0

===LAZIO===

Thomas STRAKOSHA 6 – Il Cagliari tira in porta giusto un paio di volte, ma si fa trovare pronto.

BASTOS 6,5 – Attento dietro, bravo nell’inserimento che chiude definitivamente la gara.

Stefan DE VRIJ 6,5 – Guida come al solito con grande attenzione tutto il reparto.

Stefan RADU 6 – Ormai una garanzia in questa difesa ridisegnata a tre. Dal 70’ LUIZ FELIPE – sv.

Adam MARUSIC 6,5 – Buonissima partita impreziosita dall’assist per il secondo gol di Immobile. Talmente divertito che quando è chiamato al cambio a 10 dalla fine sembra quasi risentirsi un po’. Se la stava proprio godendo. Dal 79’ Felipe CAICEDO – sv.

Marco PAROLO 6,5 – Bene in mezzo, dove la Lazio fa il bello e il cattivo tempo di fronte a un Cagliari che non porta uno straccio di pressing. Sua la palla che porta al rigore di Immobile.

Lucas LEIVA 6,5 – A Liverpool non potevano più vederlo, ma se i ritmi della Serie A sono questi questo ragazzo può fare ancora la differenza. E infatti, per il momento, la fa. Dal 57’ Alessandro MURGIA 6 – Entra a partita già decisa. Match onesto.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 6,5 – Probabilmente non la sua serata più brillante. Ma recuperare le forze dopo il doppio impegno Juventus-Nizza e al tempo stesso giocare un match di controllo non era semplice. E dunque bravo anche lui.

Senad LULIC 6 – Ha poco di cui preoccuparsi. Senza nemmeno sudare la sua Lazio è già avanti dopo 4 minuti e di spinte costanti se ne può anche fare a meno.

Luis ALBERTO 6,5 – Precisissimo come sempre nelle situazioni di gioco inattivo: piede educato, assist per Bastos.

Ciro IMMOBILE 7 – In un momento di grazia totale e terminale unico di un sistema in cui evidentemente si trova a perfetto agio. Lavoro per la squadra, gol, soddisfazioni personali. Meglio di così, impossibile.

All. Simone INZAGHI 7,5 – La Lazio gioca da squadra navigata. Non sorprende, non fa strabuzzare gli occhi, ma vince, subisce poco e niente e sta a punteggio pieno in Europa e a pari punti con la Juventus in campionato. Il tutto con una rosa cortissima. Manca solo che faccia le pulizie a Formello…

===CAGLIARI===

Luca CROSTA 4 – Non ne prende una. Intese come uscite; intese come palloni; intesa come sicurezza trasmessa al reparto. Giovane e inesperto è un’attenuante accettabile. Ma il 4 in pagella è altrettanto inevitabile.

Filippo ROMAGNA 5 – C’è volontà di mettersi in mostra, ma anche tanta – troppa – imprecisione.

Marco ANDREOLLI 5 – Fatica a tenera a bada un Immobile a cui bastano un paio di scatti per bruciare tutto il reparto.

Fabio PISACANE 5 – In fase di prima impostazione va spesso in difficoltà.

Daniele DESSENA 5 – Innervosito, perde tanti palloni e nel mezzo non porta mai pressione. Dal 64’ Paolo FARAGO’ 6 – Innesto discreto, giocatore di buona qualità. Fa la sua figura anche perché entra in un momento della partita in cui alla Lazio non frega più nulla e lascia fare. Ma tant’è, impatto sufficiente.

Artur IONITA 5 – Mai pervenuto.

Nicolò BARELLA 6 – L’unico a salvarsi dentro una squadra, al momento, con poche idee e con poca qualità nella scelta delle giocate.

Simone PADOIN 5 – Sarà il cambio di modulo voluto da Lopez ma persino uno con la sua esperienza ci capisce davvero poco stasera. Dal 76’ Senna MIANGUE’ – sv.

JOAO PEDRO 5 – Un paio di buone giocate. Ma due eh. Due di numero. In 93 minuti.

Diego FARIAS 6 – Gli annullano un gol che sembrava buono, ci prova nella ripresa con un qualche conclusione dalla distanza, prende una traversa. Insomma, fa qualcosa in mezzo a un Cagliari che non fa quasi nulla.

Marco SAU 5 – Mai pervenuto. Dal 59’ Leonardo PAVOLETTI 6 – Qualche spunto nel finale e un gol – qui sì – giustamente annullato. Vale il discorso fatto con Faragò: entra quando la Lazio ha già in tasca i tre punti e smette di giocare. Too easy.

All. Diego LOPEZ 5 – Non un gran impatto. Disegna un 4-3-2-1 teorico che è in realtà un 5-4-1 pratico. Poco male, se nel difendersi il Cagliari avesse un senso. E invece, con 9 uomini dietro la linea del pallone ma con scarsissimo se non nullo pressing, non ne viene fuori niente di buono. Fossimo in una A a 16 squadre diremmo: “Il Cagliari rischia grosso”. Considerando che insieme a loro ci sono Benevento, SPAL, Verona, Crotone, Udinese e ci mettiamo anche il Genoa, tutto è possibile. Anche perché andranno giù solo in 3….