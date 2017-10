Le pagelle di Lazio-Sassuolo 6-1

=== LAZIO ===

STRAKOSHA 6.5 Si fa trovare pronto sulle incursioni del Sassuolo e nega la gioia del secondo gol a Berardi, con un grande intervento nella ripresa. Sicuro.

PATRIC 6 Presidia la zona di competenza senza particolari affanni. Diligente e sufficiente.

DE VRIJ 6.5 Parte contratto e in occasione del rigore entra in ritardo su Matri. Le immagini non riescono a chiarire definitivamente la gravità del tocco ma è comunque un intervento goffo. Nella ripresa sale di tono e regala un gol importantissimo ai suoi. Leader. (dal 67’Luiz Felipe 6 Ordinaria amministrazione)

RADU 6.5 Non sbanda mai e offre il solito contributo in termini di dinamismo e applicazione. Certezza. (86’Mauricio SV)

MARUSIC 7 Ottimo contributo in fase di spinta. Sempre presente in fascia, si propone spesso con ottimi risultati.

PAROLO 7.5 Tanto dinamismo, qualità e quantità. La sua doppietta mette definitivamente in ginocchio il Sassuolo. Giocatore fondamentale negli equilibri della squadra di Inzaghi.

LUCAS LEIVA 6.5 Regia di qualità e tocchi di classe. Giocatore che si è inserito perfettamente nei meccanismi laziali. L’eredità di Biglia era pesante ma pare non essere stata un problema.

MILINKOVIC-SAVIC 6.5 Meno scintillante rispetto ad altre occasione ma estremamente utile e duttile. Probabilmente il giocatore più forte nell’ottima rosa della Lazio, insieme ad Immobile. Trascinatore.

LULIC 6.5 Qualche errorino di troppo ma la consueta grinta e cattiveria agonistica al servizio dei compagni.

LUIS ALBERTO 8 Determinante. L’oggetto misterioso dello scorso anno è un lontano ricordo. La sua magia su punizione regala un pareggio in quel momento insperato. Nella ripresa guida la squadra con giocate di fino e tocchi sapienti. Scoperta. (dal 72’Nani 6 Qualche tocco intelligente e poco altro ma la gara è già in ghiacciaia)

IMMOBILE 6.5 Meno esplosivo rispetto alle ultime uscite ma comunque prezioso per sponde e lavoro in fase di ripiegamento e costruzione. Letale dagli undici metri.

ALL: INZAGHI 7.5 Il grande artefice della crescita laziale. Squadra cinica, matura, pronta. Si può pensare in grande dalle parti di Formello.

===SASSUOLO===

CONSIGLI 6 Non ha grosse colpe sui gol. Il passivo è pesante ma senza il suo contributo poteva essere ancor più corposo. Nella ripresa il Sassuolo si sfalda.

LETSCHERT 6 Sfortunato. Costretto a lasciare il campo dopo un buon inizio. (dal 21’Peluso SV Uno scontro con Milinkovic-Savic lo costringe all’uscita anticipata e Bucchi è costretto al cambio di modulo.- dal 43’Mazzitelli 5 Sprofonda insieme a tutta la squadra. Emblematico il fallo in netto ritardo su Immobile che regala il rigore del 6-1.

CANNAVARO 4.5 Parte benino ma nella ripresa non riesce in alcun modo a fermare l’impeto dei laziali. Le ripartenze degli uomini di Inzaghi lo mandano in confusione totale. Travolto.

ACERBI 5.5 Ha il merito di salvare un gol praticamente certo di Immobile a inizio ripresa ma al termine della gara la sua prestazione risulta comunque zoppicante.

LIROLA 5 Buon primo tempo, come accade per il resto della squadra. Nella ripresa è spettatore non pagante.

MISSIROLI 5.5 Discorso simile a quello fatto per Lirola. Nel primo tempo il centrocampo del Sassuolo regge l’urto di quello biancoceleste. A inizio ripresa inizia l’incubo. (dal 57’ Politano 5.5 Non riesce ad incidere su una gara già indirizzata)

SENSI 5 Secondo tempo da dimenticare totalmente. Finisce preda del dinamismo del centrocampo laziale.

DUNCAN 5.5 Dinamico e attivo nel primo tempo, non riesce a superare Strakosha da buona posizione, fallendo il 2-0. Fagocizzato dai laziali nella ripresa.

ADJAPONG 5.5 Primo tempo da 6.5, ripresa da 4. Altalenante, come tutti i compagni.

BERARDI 5.5 Freddo dal dischetto ma gioca a intermittenza. Tocchi sublimi e pause prolungate. Deve dimostrare di essere leader, in un contesto costruito per lui. Ora o mai più.

MATRI 5.5 Nel primo tempo si fa apprezzare per il contributo in fase di ripiegamento e costruzione. Nella ripresa sparisce.

ALL. BUCCHI 5 La sua squadra appare fragile e sfortunata. Le colpe sono, però, anche sue.