Le pagelle di Milan-Cagliari 2-1

Milan

Gianluigi DONNARUMMA 6,5 – Il miracolo iniziale su Farias perde di valore per il fuorigioco segnalato pochi secondi dopo, però lui si dimostra attento in ogni situazione. Joao Pedro sul gol lo manda fuori tempo, con merito da attribuire al brasiliano.

Andrea CONTI 6 – A volte troppo aggressivo ed irruento, non frena mai la corsa e diventa troppo falloso. Il suo apporto davanti e dietro non manca mai, deve solo sgrezzarsi un po’.

Mateo MUSACCHIO 5,5 – Commette un errore abbastanza grossolano in disimpegno, regalando un pallone sanguinoso al Cagliari, ma viene graziato. Soffre molto la velocità sia di Farias che di Sau.

Leonardo BONUCCI 5,5 – Come il compagno di reparto, va in difficoltà di fronte al dinamismo e all’assenza di riferimenti dell’attacco leggero di Rastelli. Buca qualche intervento, commette un fallo da rigore su Joao Pedro (non ravvisato) e non sempre è in posizione.

Ricardo RODRIGUEZ 6 – I suoi cross sono di qualità e pericolosità mai vista negli ultimi anni dalle parti di San Siro. C’è qualche dettaglio da registrare in fase difensiva, specialmente nell’uno contro uno, in cui va in sofferenza.

Franck KESSIE 6 – Una giusta media tra una parte finale di match “alla Kessie” ed una prima fase molto difficoltosa, culminata con la palla persa sul gol del Cagliari. L’errore sembra quasi rivitalizzarlo, e da quel momento torna in versione trattore, segnando anche un gol che gli viene negato.

Riccardo MONTOLIVO 6 – Per gran parte del match è il migliore del centrocampo del Milan, costretto a costruire e rompere il gioco avversario. Nel finale, senza energie residue, sbaglia davvero troppi palloni semplici.

Hakan CALHANOGLU 5 - Lento, impreciso, fuori dal gioco. La sua peggior prestazione stagionale, giustamente sostituito (dal 63’ Lucas BIGLIA 6,5 – All’esordio assoluto in rossonero, fa capire perché sarà fondamentale per questa squadra: è sufficiente il suo ingresso a riequilibrare l’assetto e a spostare di trenta metri in avanti il baricentro del Milan).

Fabio BORINI 6 – Uomo di sacrificio, in un paio di occasioni riesce a liberare i suoi cavalli e va anche vicino al gol. In una scuderia lustra di talento, lui è un faticatore che probabilmente brilla di meno ma che sarà sempre utile (dal 96’ Luca ANTONELLI sv).

Patrick CUTRONE 7 – Che dire, non si ferma più e converte in oro ogni pallone che tocca. Sa sempre dove stare e cosa fare con il pallone tra i piedi, non soffre il confronto fisico e porta a spasso un difensore esperto come Andreolli. Quattro gol in sei partite ufficiali, vive in un sogno. (dal 78’ Nikola KALINIC 6 – In attacco sbaglia il pallone più importante che gli capita tra i piedi ma diventa fondamentale con un ripiegamento difensivo nel finale).

Patrick Cutrone Milan Cagliari 2017LaPresse

Jesus SUSO 7,5 - Nasce sempre tutto da lui: il gol di Cutrone parte dal suo cross, la punizione del 2-1 è magistrale. Se il Milan non è Suso dipendente, poco ci manca.

All. Vincenzo MONTELLA 6 – La partita con il Cagliari ha dimostrato una volta di più quanto questa squadra sia orientata a girare meglio con una difesa a tre e non con Calhanoglu da mezzala.

Cagliari

Alessio CRAGNO 6 – Cutrone e Suso lo bucano senza che lui abbia grosse responsabilità. Apprezzabile il riflesso su Borini.

Simone PADOIN 6 – Un errore in marcatura su Borini rischia di costare al Cagliari il doppio svantaggio, poi se la cava egregiamente. (dall’83’ Paolo FARAGO’ 6 – Nel finale di testa rischia di far saltare di gioia i 125 tifosi sardi giunti fino a San Siro).

Marco ANDREOLLI 5 – L’errore sul vantaggio di Cutrone è da principiante: bravo l’attaccante del Milan, ingenuo lui a farsi aggirare così.

Fabio PISACANE 7 – Partita di grande sforzo e grande qualità, sempre preciso in chiusura e bravo anche a ripartire palla al piede, quando riesce.

Marco CAPUANO 5 – Quando hai di fronte Suso, questo Suso, sai già che sarà una serata difficile. Infatti non lo vede mai, perchè tutto nasce da quella parte.

Artur IONITA 6 – Grande lavoro di interdizione in mezzo al campo, Calhanoglu non fa paura e lui riesce a metterlo in difficoltà.

Luca CIGARINI 6 – Regia sapiente ed ordinata, forse poco coraggiosa, ma comunque efficace. Perde qualche pallone nel finale, niente di grave.

Nicolò BARELLA 7,5 – Prestazione di livello assoluto, la mette sul piano fisico e della corsa con Kessie e incredibilmente vince il duello. Sempre presente in fase di interdizione, ruba diversi palloni ed ha la qualità giusta per lanciare l’azione. È un ragazzo da tenere in grande considerazione per il futuro.

Joao PEDRO 7 – Bello il gol, altrettanto bello quel destro a giro che sfiora la traversa nel primo tempo. Prestazione positiva, interrotta da un problema alla schiena. (dal 76’ Duje COP sv)

Diego FARIAS 6 – Mette in difficoltà tutta la difesa con il suo dinamismo ma gli manca sempre un centesimo per fare un euro. Sbaglia diverse conclusioni, efficace l’assist per il pareggio di Joao Pedro. (dall’86’ Andrea COSSU – Bentornato in Serie A dopo oltre due anni di assenza).

Marco SAU 7 – Passano gli anni e sorprende sempre, per qualità e per presenza. Prende un palo, cuce alcune giocate di valore assoluto, davvero positivo.

All. Massimo RASTELLI 7 - Un gran bel Cagliari, che avrebbe meritato di più. Giulini gli regali un attaccante (Pavoletti?) e si toglierà delle soddisfazioni.